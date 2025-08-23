تشییع پیکر مادر شهید مسیحی هرمز باباخانی در ارومیه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ پیکر مادر شهید مسیحی هرمز باباخانی امروز در ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی، مردم و مسئولان استانی در کلیسای ننه مریم ارومیه تشییع و در روستای علی آباد ارومیه به خاک سپرده شد.

شهید هرمز باباخانی تنها شهید اقلیت دینی مسیحی روستای علی آباد ارومیه هست و عشق و ارادت این شهید والامقام به مکتب امام حسین (ع) در پیش از شهادت اش همچنان زبانزد مردمان دیارش است.

این شهید والا مقام در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای میهن کرده و همواره در زندگی خود آزادگی و ایثار را از مکتب امام حسین (ع) فراگرفته بود.

مادر این شهید بزرگوار هر سال در ایام محرم پذیرای دسته عزاداری روستای علی آباد است چرا که معتقد بود روح فرزند شهیدش با شنیدن ندای یا حسین عزاداران شاد می‌شود.

عزاداران روستای علی آباد ارومیه هر سال مهمان مزار شهید باباخانی از شهدای اقلیت دینی هستند تا با سردادن ندای یاحسین شادی بخش روح این شهید والامقام باشند.

شهید هرمز باباخانی متولد سال ۱۳۵۲ بود که در خردادماه سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل آمد.

تجلی وحدت پیروان اقوام و ادیان در جبهه‌های حق علیه باطل

استاندار آذربایجان غربی در مراسم تشییع پیکر مرحومه رامینه ابراهیمی مادر شهید هرمز باباخان بر نقش وحدت و همدلی پیروان اقوام و ادیان و مذاهب در دفاع از خاک ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: امروز امنیت و آرامش ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و شهدای امنیت ادامه داد: در دوران دفاع مقدس پیروان اقوام و ادیان و مذاهب با وحدت و همدلی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافتند و با ایثارگری و نثار خون خود اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی بماند.

وی با اشاره به میزبانی مردم استان از زائران اربعین حسینی گفت: در این میزبانی پیروان ادیان و اقوام مختلف با برپایی موکب‌ها پذیرایی بویژه در مرز تمرچین، پیام وحدت و همدلی را به جهانیان مخابره کردند.