باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک در برنامه رادیو اقتصاد گفت: از اوایل زمستان سال گذشته با اعلام گزارش های هواشناسی مبنی بر شرایط جوی قابل پیش بینی بود که با شرایط خشکسالی روبرو خواهیم بود، در همان مقطع هشدارهایی مکرری به دستگاه و مقامات ذی صلاح دادیم که متاسفانه اقدامات و تمهیدات لازم برای مقابله یا کاهش آثار بحران نشد.

به گفته وی، در حال حاضر عمده مسئله آن است که به خاطر نبود آب، اراضی آبی جو افت تولید چشمگیری داشتند و از طرفی علوفه مراتع کاهش پیدا کرده به طوریکه بنابر گزارش ها یک چهارم علوفه مراتع قابل بهره برداری است.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی، پیش بینی لازم در ارتباط با واردات نهاده های دامی نشده است و برخی ها مشکلات ارزی برای ورود نهاده مطرح می کنند که در نهایت این امر منجر به کاهش واردات نهاده جو شده است که همین امر موجب شده قیمت یونجه، کاه و جو تولید داخل افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: دامداران بدلیل اینکه توان نگهداری دام ندارند، به ناچار با قیمت های نازل اقدام به عرضه در بازار می کنند و بره های پروار بصورت نیم گوشت روانه بازار می کنند که در نهایت سوء تدبیر وزارت جهاد، برنامه و بودجه و بانک مرکزی و ستاد بحران چنین شرایطی ایجاد کرده است که اکنون باید پاسخگو باشند