افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - گاسپار امیرخانیان در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: روابط ایران و ارمنستان دارای سابقه‌ای طولانی است و طی سه دهه اخیر که ارمنستان استقلال خود را بازیافته، این روابط همواره دوستانه و راهبردی بوده است.

به گفته وی، سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به ارمنستان در شرایطی انجام شد که مسائل حساسی در قفقاز جنوبی مطرح بود.

امیرخانیان افزود: در مقطع یادشده، ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق‌نامه‌ای با میانجیگری واشنگتن امضا کرده بودند و سوءتفاهماتی نسبت به منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه شکل گرفته بود که با گفت‌وگوهای سازنده میان مسعود پزشکیان و نیکول پاشینیان برطرف شد.

وی ادامه داد: مذاکراتی که قرار بود تنها ۲۰ دقیقه به طول بینجامد، بیش از دو ساعت ادامه داشت و در ابتدای همایش اقتصادی ایران و ارمنستان نیز رئیس‌جمهور کشورمان ابراز امیدواری کرد سطح روابط اقتصادی دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار در سال و در آینده نزدیک به سه میلیارد دلار برسد.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی، حمایت‌های دولتی و تدوین قوانین مناسب صادرات است.

وی با اشاره به حجم تجارت بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری دو کشور در سال گذشته، گفت: انتظار می‌رود امسال این رقم افزایش یابد.

امیرخانیان تصریح کرد: مشکلاتی همچون محدودیت‌های گمرکی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ارمنستان مانع توسعه تجارت است و باید به سرعت رفع شود.

به گفته وی، روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون ایرانی کالا به ارمنستان حمل می‌کنند اما مسیر ۴۰۰ کیلومتری مرز نوردوز تا ایروان شرایط دشواری دارد.

وی یادآور شد: توافق اخیر ایران و ارمنستان برای ساخت پل دوم بر روی رودخانه ارس می‌تواند زمینه دو برابر شدن حجم تجارت میان دو کشور را فراهم آورد.