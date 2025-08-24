باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هر بار وعده‌هایی رنگین درباره ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت داده می‌شود، اما تجربه نشان داده که بخشی از این پروژه‌ها یا هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسند، یا پس از مدتی متوقف و نیمه‌کاره رها می‌شوند.

چرخه‌ی تکراری وعده‌ها

در بسیاری از سفر‌های مقامات به لرستان، پروژه‌هایی کلنگ‌زنی شده‌اند که سال‌ها بعد همچنان در همان مرحله ابتدایی باقی مانده‌اند. سدها، کارخانه‌های بزرگ، راه‌آهن، آزادراه‌ها و طرح‌های صنعتی متعدد مثال‌های روشنی هستند. این روند، نوعی چرخه‌ی تکراری از «تبلیغ – امید – انتظار – فراموشی» را در ذهن مردم شکل داده است.

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های بزرگ در هفته دولت

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان هفته دولت را فرصت مناسبی برای امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی، عنوان کرد.

دکتر «سعید پورعلی» با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای پوشش خبری هفته دولت اظهارداشت: در این هفته ده‌ها طرح و پروژه در استان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود و مسئولان ارشد استان در گفت‌و‌گو‌ها و برنامه‌های ویژه رسانه‌ای حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: طی هفته دولت دو وزیر در استان حضور می‌یابند و برخی پروژه‌ها با حضور استاندار و برخی نیز با حضور مسولان شهرستان‌ها، افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

وی افزود: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، استاندار، وزرا، معاونان استاندار و فرمانداران در برنامه‌های مختلف صدا و سیما از جمله گفت‌و‌گو‌های ویژه خبری و برنامه‌های صبحگاهی حضور پیدا می‌کنند و گزارش اقدامات و پروژه‌های خود را به مردم ارائه خواهند کرد.

پورعلی هفته دولت را فرصتی برای تبیین عملکرد دولت دانست و تأکید کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که دارای پروژه هستند نیز در صدا و سیما حضور خواهند یافت تا گزارش جامع و دقیقی از خدمات ۱۲ ماهه دولت به مردم ارائه شود.

وی با بیان اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به خدمات مطلوب و کیفی نیاز دارد، گفت: تلاش ما این است که با گزارش‌های شفاف و دقیق، موجی از امید و اعتماد عمومی ایجاد کنیم و سرمایه اجتماعی دولت را تقویت نماییم.

از روبان تا ویرانه؛ پروژه‌هایی که فقط روی کاغذ افتتاح شدند

بسیاری از پروژه‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار مالی آغاز می‌شوند و پس از چند ماه یا سال به‌دلیل نبود بودجه متوقف می‌گردند.

گاهی پروژه‌ها بیشتر با هدف نمایش سیاسی یا تبلیغاتی کلنگ‌زنی می‌شوند تا با مطالعه دقیق نیاز‌های منطقه.

با تغییر در سطح ملی و استانی، بسیاری از طرح‌ها یا به حاشیه می‌روند یا از اولویت خارج می‌شوند.

در مواردی که مشارکت بخش خصوصی مطرح است، نبود مشوق‌ها و بستر‌های لازم موجب می‌شود سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی کنند.

کلنگ‌ها فرود آمدند، امید‌ها بر زمین ماندند

وقتی شهروندان بار‌ها شاهد وعده‌های تحقق‌نیافته باشند، اعتماد اجتماعی نسبت به مدیران کاهش می‌یابد.

هزینه‌های اولیه‌ای که برای مطالعات، تجهیز کارگاه یا عملیات ابتدایی صرف می‌شود، بدون نتیجه باقی می‌ماند.

استان لرستان که به‌شدت نیازمند ایجاد اشتغال پایدار است، فرصت استفاده از این پروژه‌ها را از دست می‌دهد.

راه برون رفت

آغاز طرح‌ها بر پایه مطالعات واقعی و منابع مالی مشخص: هیچ پروژه‌ای نباید صرفاً برای تبلیغات کلنگ‌زنی شود.

الزام مسئولان به پاسخ‌گویی درباره سرنوشت پروژه‌ها: شفافیت می‌تواند مانع رها شدن طرح‌ها گردد.

تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار و ضروری: به‌جای پراکندگی طرح‌ها، باید منابع محدود در طرح‌های راهبردی و عملیاتی متمرکز شود.

جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی: با ایجاد مشوق‌های اقتصادی و رفع موانع اداری، سرمایه‌گذاران می‌توانند در تکمیل پروژه‌ها سهیم شوند.