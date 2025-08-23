کارگردان «اخراجی‌ها» خبر داد که برای فیلم «اخراجی‌های ۴» درگیر مذاکرات است و با توجه به اقتصاد سینما باید به یک برآورد منطقی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مسعود ده‌نمکی، کارگردان سینما و تلویزیون از روند تولید «اخراجی‌های ۴» خبر داد و گفت: فیلم «اخراجی‌های ۴» درگیر مذاکرات است. با توجه به اقتصاد سینما باید به یک برآورد منطقی برسیم. باید برآورد و هزینه با هم همخوانی داشته باشند.

او ادامه داد: اگر به یک توافق جامع برسیم، ان‌شاء‌الله وارد مرحله تولید می‌شویم. با این حال، در مرحله پیش تولید، مذاکرات خود را انجام می‌دهیم. فیلمنامه قبلاً نوشته شده است. پروانه ساخت هم گرفته‌ایم. حال، تغییراتی هم بنا به شرایط روز داده می‌شود.

ده‌نمکی در پاسخ به این سوال که «اخراجی‌های ۴» به لحاظ بازیگر و مضمون چقدر به «اخراجی های» سه‌گانه قبلی نزدیک شود؟ توضیح داد: خب مضمون یک طنز ایدئولوژیک است و با طنز‌های دیگر فرق می‌کند. با این حال، «اخراجی‌های ۴» سعی می‌کند تکرار خودش نباشد و حرف جدیدی بزند. البته ممکن است شخصیت‌های دیگری به فیلم اضافه بشود و برخی شخصیت‌های اصلی قبلی هم هستند.

برچسب ها: اخراجی ها ، مسعود ده نمکی ، ژانر دفاع مقدس
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
