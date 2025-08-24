تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش هزینه‌ها برای مودیان است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰  مالیات یکی از ابزارهای مؤثر در نظام مالیاتی کشور ایران است که به‌ویژه برای کسب‌وکارها و مشاغل کوچک طراحی شده است. 

بسیاری از کارشناسان اعلام می‌کنند که اجرای این طرح نقش بسیار موثری در شفافیت اطلاعات مالی کشور دارد و زمینه ساز تقویت بازار شده است .

 گفتنی است تبصره ۱۰۰  مالیات به نوعی از حساب مالیاتی اشاره دارد که به‌منظور تسهیل فرایند پرداخت مالیات برای مشاغل و افراد حقیقی و حقوقی طراحی شده است. این حساب به اشخاص اجازه می‌دهد تا مالیات‌های خود را به‌صورت جامع و یکجا پرداخت کنند.

پیش از این نجفی‌منش  عضو اتاق بازرگانی ایران با  اشاره به این موضوع که فرهنگ‌ مالیات‌دهی در کشور وجود ندارد و باید اقدامات جدی در این راستا به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: کلیت موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و این که مالیات‌ستانی از مشاغل به جای روندهای دستی در بسترهای الکترونیک انجام شود، مورد تأیید و قابل قبول است.

وی ادامه داد:سازمان امور مالیاتی به درستی در حال گسترش استفاده از سازوکارهای الکترونیک برای دریافت مالیات است.

وی ادامه داد: این که اصناف حدود ۱۷درصد در اقتصاد کشور نقش داشته باشند اما در حدود 2 الی 3 درصد مالیات بپردازند، منطقی نیست. 

 پیش از این حسینی کارشناس اقتصادی اعلام کرده بود: یکی از بزرگترین مزایای تبصره  ماده ۱۰۰، سهولت در پرداخت مالیات است. با استفاده از این حساب، افراد می‌توانند تمامی مالیات‌های خود را در یکجا پرداخت کنند و دیگر نیازی به پیگیری چندین حساب و پرداخت‌های جداگانه ندارند.

گفتنی است تبصره ماده ۱۰۰ به‌عنوان یک ابزار مؤثر در نظام مالیاتی ایران، مزایای متعددی برای کسب‌وکارها و افراد حقیقی و حقوقی دارد. سهولت در پرداخت، کاهش هزینه‌های مالیاتی، افزایش شفافیت مالی و تسهیل در برنامه‌ریزی مالی از جمله این مزایا هستند. به نظر می‌رسد که استفاده از این حساب می‌تواند به بهبود وضعیت مالیاتی کشور و حمایت از کسب‌وکارها کمک کند. 

 

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
