برگزاری ۲۳۰ برنامه فرهنگی ـ ورزشی در استان کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر ـ حجت سلطانی به برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان طی هفته دولت اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۳۰ برنامه فرهنگی ـ ورزشی در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود.

وی افتتاح ۳۴ پروژه ورزشی و تجهیز ٧ خانه ورزش روستایی در استان کرمان را برخی از این برنامه‌ها عنوان کرد.

سلطانی برگزاری همایش ورزش صبحگاهی همراه با اجرای ورزش زورخانه‌ای در پارک شهید باهنر (پارک جنگلی)، همایش بزرگ جامعه ورزش کرمان همراه با برنامه‌های کوهپیمایی خانوادگی، ورزش صبحگاهی و ورزش زورخانه‌ای، همایش کوهپیمایی خانوادگی، ورزش صبحگاهی، اجرای ورزش زورخانه و برنامه ویژه دیدار با خانواده شهدا، گلباران و عطر افشانی گلزار بین المللی شهدای کرمان با حضور مسئولین و کارکنان ورزش و جوانان، کارگاه مهارت روابط بین فردی و خود آگاهی، کارگاه مهارت همدلی، حل مسئله، ارتباط موثر را از جمله برنامه‌های شاخص این اداره کل طی هفته دولت برشمرد.

وی برگزاری کلاس آموزشی ویژه کارکنان با عنوان میز خدمت و ارباب رجوع در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، همایش پیاده روی خانوادگی ویژه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و بازدید از خانه ژیمناستیک، ارائه خدمات مشاوره رایگان به کارکنان دولت در سراسر استان، برگزاری مسابقات ورزشی در سراسر استان کرمان و ... را از دیگر ویژه برنامه‌های اداره کل ورزش و جوانان به مناسبت هفته دولت اعلام کرد.

سلطانی افزود: اکثر این برنامه‌ها علاوه بر مرکز استان در شهرستان‌ها نیز به صورت جداگانه برگزار می‌شوند.