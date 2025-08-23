تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - محمد هادی تسخیری رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سودان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به احتمال خلع سلاح حزب الله لبنان بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم امروز، موضوع طرح خلع سلاح مقاومت در لبنان است. متاسفانه این موضوع به یک ترجیع‌بند تبدیل شده است که هر چند سال یک بار، مسئولین لبنانی تحت فشارهای شدید خارجی، به ویژه فشارهای آمریکا و اسرائیل، این درخواست را مجدداً مطرح می‌کنند و بر خلاف مصلحت و استقلال لبنان خواستار خلع سلاح مقاومت می شوند درحالیکه تمامی نیروهای مردمی و انقلابی لبنان تجربه کرده و دریافته‌اند که تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است وتاریخ معاصر لبنان گواه آشکاری بر این مسئله است.

مردم لبنان و دیگر گروه های همسوی لبنانی، بر باقی ماندن این سلاح در دست مقاومت پافشاری می‌کنند

وی ادامه داد: اگرچه وجود این سلاح بهایی دارد و مقاومت نیز بهای آن را با شهادت سید مقاومت و تعدادی از رهبران میانی آن، پرداخت کرده است، اما متاسفانه طمع صهیونیست‌ها همچنان پابرجاست و آن‌ها به چیزی جز نابودی کامل مقاومت در لبنان و اسارت و تحقیر کامل این کشور، راضی نیستند.البته باید توجه داشته باشیم که الحمدلله مقاومت ایلامی و حزب الله همچنان پابرجا هستند و مردم لبنان و دیگر گروه های همسوی لبنانی، بر باقی ماندن این سلاح در دست مقاومت پافشاری می‌کنند و این امر در مواضع واقعبینانه نبیه بری رئیس مجلس ملی لبنان مشاهده می شود .

تسخیری افزود: امیدواریم که ان‌شاءالله پس از گفتگوهای داخلی میان لبنانی‌ها، این مسئله مانند گذشته حل‌وفصل شود و به نتایجی که منافع واقعی لبنان در آن رعایت شود. اگرچه اطمینان ندارم که این موضوع به طور نهایی حل شود؛ ممکن است برای چند سال، پافشاری بر خلع سلاح مقاومت متوقف گردد، اما همان‌طور که اشاره شد، این موضوع همچون یک ترجیع‌بند، پس از چندی مجدداً تحت فشارهای خارجی مطرح خواهد شد. با این حال، این امیدواری وجود دارد که این بار نیز مانند گذشته،با دیدگاه قاطع مقاومت و حزب الله بر نگهداری سلاح مقاومت برای دفاع از این کشور و مخالفت دیگر نیروهای همسو با مقاومت بر حفظ سلاح مقاومت، اصرار کنونی دولت لبنان بر خلع سلاح مقاومت، منتفی گردد و مقاومت همچنان به عنوان عامل بازدارنده در برابر نیروهای صهیونیستی، ماندگار شود.

رهبران حماس امیدوارند با کمک کشورهای مدافع حقوق مردم غزه، بتوانند برخی از مشکلات جانکاه مردم غزه را رفع کنند

این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به جنایات رژیم صهیونی در غزه بیان کرد: اما مسئله دوم، طرح پذیرش آتش‌بس از سوی حماس در غزه است. برخی از تحلیلگران طرفدار حماس مانند دکتر عبد الله عقرباوی که آن را بدترین شکل ممکنِ پذیرش می‌دانند، اما به خاطر مصلحت مردم غزه و به دلیل شرایط بسیار سخت موجود در آن منطقه، حماس حاضر شده‌، این "بدترین" گزینه را بپذیرند تا تنفسی هرچند کوتاه و شصت روزه برای این باریکه محاصره شده که اخیراً سازمان ملل هم آن را منطقه قحطی زده اعلام کرده اند، فراهم آید. رهبران حماس امیدوارند که در این مدت، با کمک کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای مدافع حقوق مردم غزه، بتوانند برخی از مشکلات جانکاه مردم غزه را رفع کنند.بر اساس مصاحبه‌های دیگری که از برخی رهبران حماس خوانده و شنیده‌ام، این برداشت را دارم که آن‌ها با علم به اینکه پذیرش این آتش‌بس بدترین گزینه‌ای است که می‌توانند تصور کنند، باز هم آن را پذیرفته‌اند تا فرصتی برای تنفس و مجالی کوتاه برای ایجاد زمینه‌ای جهت مذاکره و گفتگو برای یافتن راه حلی برای رهایی مردم غزه از این مشکلات حیاتی، به وجود آید.

صهیون ها میخواهند افرادی غیر از حماس بر غزه حاکم شوند

وی ادامه داد: مسئله تسخیر غزه، موضوع امروز و دیروز نیست. مدت‌هاست که صهیونیست‌ها به دنبال این قضیه هستند و بارها در این رابطه شکست خورده‌اند. در داخل سرزمین‌های اشغالی نیز اکنون صدای اعتراص هایی بلند شده که امکان چنین کاری وجود کاهش دهد زیراکه ادامه این جنگ، باعث از بین رفتن اسرایی می‌شود که اکنون در دست حماس هستند. حتی برخی از خود صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو تظاهرات می‌کنند، چنانکه در اخبار همگان شنیده‌اند. خود نتانیاهو نیز به نظر می‌رسد می‌خواهد از آن پافشاری‌های گذشته دست بردارد، زیرا موقعیت خود را در اسرائیل به تدریج از دست داده است. گرچه حمایت‌های خارجی، به ویژه حمایت آمریکا، او را در این راه نگه داشته است، اما ظاهر قضیه حاکی از آن است که احتمالاً در چند ماه آینده، تغییراتی در این تصمیم‌ها به وجود خواهد آمد و نقشه دیگری، جایگزین تسخیر غزه، برای تسلط بر آن منطقه مطرح خواهد شد.

تسخیری خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر، ممکن است در آینده شرایطی را به وجود آورند که فلسطینیانی غیر از حماس را برای حاکمیت بر غزه مطرح کنند تا آن‌ها بر غزه مسلط شوند؛ فلسطینیانی که در آینده زمینه را برای تسلط دشمنان حماس بر غزه آماده کنند. البته همان‌طور که عرض کردم، این موضوع از چشم خود رهبران حماس دور نیست و بسیار بعید می‌دانم که آنها اجازه دهند چنین طرحی در این شرایط سخت به اجرا درآید.