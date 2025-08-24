عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که امام رضا (ع) بین پنج تا هفت میلیون زائر غیر ایرانی دارد، که ۶۰ درصد از این زائران غیر ایرانی متعلق به جهان عرب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اعلام این خبر که امروز امام رضا (ع) بین پنج تا هفت میلیون زائر غیرایرانی دارد، گفت: ۶۰ درصد از این تعداد زائر غیر ایرانی متعلق به جهان عرب است؛ از عراق و بحرین گرفته تا کویت، لبنان و سوریه. بنابراین، ۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند. همچنین نزدیک به ۳۰ درصد این جمعیت پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اردو زبان‌هایی هستند که به زیارت امام رضا (ع) می‌آیند و مابقی این زوار از سایر نقاط جهان خصوصاً آذری زبان‌ها نظیر آذربایجان، ترکیه و زوار اروپایی و آفریقایی هستند.

حجت‌الاسلام عاملی ادامه داد: این آمار برایم خیلی اهمیت داشت، که اهل سنت زوار پیوسته حضرت رضا (ع) هستند؛ هم اهل سنت ایران، هم اهل سنت سایر نقاط جهان. طبق آماری که تولیت آستان مقدس رضوی منتشر می‌کند، امام رضا (ع) ۱۰ هزار نفر زائر غیر مسلمان دارد. اساساً بعضی از آنها دین ندارند. ولی معلوم نیست چه جاذبه‌ای آنها را جذب کرده و آمده‌اند. در این ایام که ۱۵۰ موکب در اطراف حرم امام رضا (ع) وجود دارد، چندین موکب توسط غیر ایرانی‌ها نظیر عراقی‌های وفادار به اهل بیت (ع)، اردو زبان‌ها و آذری زبان‌ها اداره می‌شود. حتی از ماداگاسکار موکبی هست که به زوار خدمت‌رسانی می‌کند. این تنوع بین‌المللی زوار امام رضا (ع) در زوار حضرت سیدالشهدا (ع) هم وجود دارد. ما باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است.

