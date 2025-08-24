باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - طرحی که قرار بود نماد توسعه شهر باشد، امروز به زخمی عمیق بر پیکر خرم‌آباد بدل شده است، پروژه‌ای که خرم‌آباد را متحول نکرد

برج‌های تجاری ـ مسکونی کیو، معروف به «برج‌های دوقلو»، در سال ۱۳۹۳ با هدف تبدیل خرم‌آباد به قطب اقتصادی منطقه آغاز شد.

قرار بود این مجتمع ۳۰ طبقه با امکانات مدرن، مرتفع‌ترین پروژه مسکونی لرستان باشد. اما بیش از یک دهه پس از آغاز کار، اختلافات حقوقی و تغییر شرکا موجب شد این پروژه عظیم نیمه‌کاره بماند و به معضلی شهری تبدیل شود.

وعده ۱۰ روزه شهردار در اردیبهشت ۴۰۴

داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۴۰۴ اعلام کرده بود :پروژه نیمه‌کاره برج‌های دوقلو تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف و به سرمایه‌گذار اهلیت‌دار واگذار می‌شود.

او با اشاره به تغییر مالکیت شرکت معین کوثر به بنیاد مستضعفان گفت :شرکت معین کوثر در این پروژه شریک شهرداری بود اما اکنون به بنیاد مستضعفان منتقل شده است. بنابراین بنیاد شریک فعلی شهرداری محسوب می‌شود و باید درباره ادامه یا خروج از قرارداد تصمیم بگیرد.

شهردار ادامه داد:با واگذاری مدیریت پروژه به بنیاد مستضعفان، مذاکرات مثبتی با حضور استاندار و نماینده ولی‌فقیه انجام شده است. چند سناریو برای فعال‌سازی پروژه مطرح شد که محتمل‌ترین آن، خروج بنیاد مستضعفان و هبه سهم افزون بر چهار هزار و ۵۶۰ میلیارد ریالی آن به شهرداری است. در این صورت سهم شهرداری از ۲۵ درصد به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

بارانی بیرانوند تأکید کرده بود:هدف شهرداری این است که برج‌های دوقلو به سرمایه‌گذار اهلیت‌دار واگذار شوند، چرا که مردم به‌عنوان مالکان اصلی این پروژه بیش از این تحمل شنیدن خبرهای منفی طرح را ندارند.

ضرورت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی

شهردار خرم‌آباد اما در آخرین صحبت‌های خود به‌طور مستقیم به برج‌های دوقلو اشاره کرد و گفت:حل‌وفصل وضعیت پروژه‌هایی مانند برج‌های دوقلو و خیابان انقلاب نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است و شهرداری به‌تنهایی قادر به انجام این اقدامات نیست. برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ اعلام آمادگی کرده‌اند و ضروری است شورا با برگزاری نشست‌های مشترک در تهران و مرکز استان، زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

آزمون جدی مدیریت شهری

اکنون در ۲ شهریور ۴۰۴، بیش از سه ماه از وعده تعیین تکلیف ۱۰ روزه شهردار گذشته و برج‌های دوقلو همچنان نیمه‌کاره‌اند. این پروژه امروز دیگر فقط یک طرح عمرانی نیست؛ بلکه به آزمونی بزرگ برای مدیریت شهری و شاخصی برای سنجش اعتماد عمومی تبدیل شده است.

مردم خرم‌آباد انتظار دارند این بار وعده‌ها به سرانجامی روشن برسد و برج‌های دوقلو پس از سال‌ها بلاتکلیفی، از معضل شهری به فرصت توسعه اقتصادی بدل شوند.