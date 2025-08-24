کیفیت هوای کلانشهر مشهد «بسیار ناسالم» است/ثبت سومین روز پیاپی آلودگی

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید محمودی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۶۷ نشانگر هوای «بسیار ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر هم در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۷۹ گویای آلودگی هوا در شرایط «بسیار ناسالم» است.

وی با بیان این که کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم و آلوده» قرار دارد اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت در شرایط «ناسالم» است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به توصیه‌های خودمراقبتی برای شهروندان مشهد گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، نقش مؤثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی با بیان این که تمامی شهروندان توصیه های خودمراقبتی را جدی بگیرند تاکید کرد: بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

