باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که پنتاگون در حال کار روی طرح‌هایی برای اعزام نیروی نظامی ایالات متحده به شیکاگو است، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید در حال اقدام شدید علیه جرم، بی‌خانمانی و مهاجرت غیرقانونی است.

به گزارش واشنگتن پست و به نقل از مقامات آگاه از این موضوع، برنامه‌ریزی وزارت دفاع (پنتاگون) که هفته‌هاست در دست انجام است، شامل چندین گزینه از جمله بسیج حداقل چند هزار عضو گارد ملی از اوایل سپتامبر می‌شود.

ترامپ، که یک جمهوری‌خواه است، روز جمعه به گزارشگران گفت: «شیکاگو دچار آشفتگی است» و ضمن عیب‌جویی از شهردار آن، به حملات خود به شهر‌هایی که توسط سیاستمداران دموکرات اداره می‌شوند ادامه داد و گفت: «و احتمالاً در مرحله بعدی ما آن را ارام خواهیم کرد.»

پنتاگون در بیانیه‌ای در اواخر روز شنبه گفت: «ما در مورد عملیات بیشتر گمانه‌زنی نمی‌کنیم. این وزارتخانه یک سازمان برنامه‌ریزی است و به طور مستمر با شرکای سازمانی دیگر بر روی طرح‌هایی برای محافظت از دارایی‌ها و پرسنل فدرال کار می‌کند.»

کاخ سفید در پاسخ به درخواست ها، به بیانیه ترامپ در روز جمعه ارجاع داد.

«جی. بی. پریتزکر»، فرماندار دموکرات ایلینویز که شیکاگو در آن واقع شده، در بیانیه‌ای گفت که این ایالت هیچ گونه تماسی از دولت فدرال در موردکمک دریافت نکرده است. وی گفت که هیچ وضعیت اضطراری وجود ندارد که نیاز به استقرار گارد ملی یا سایر نیرو‌های نظامی را توجیه کند.

پریتزکر گفت: «دونالد ترامپ در تلاش است تا یک بحران ساختگی ایجاد کند، برای افرادی که با لباس نظامی خدمت می‌کنند جنبه سیاسی قائل شود و همچنان با سوء استفاده از قدرت خود، از درد و رنجی که برای خانواده‌های کارگر ایجاد می‌کند استفاده کند.»

یک سخنگوی براندون جانسون، شهردار شیکاگو، بلافاصله به درخواست هاپاسخ نداد. جانسون روز جمعه گفت که این شهر نگرانی‌های جدی در مورد هرگونه استقرار غیرقانونی نیرو‌های گارد ملی دارد.

شهردار گفت: «مشکل در رویکرد رئیس‌جمهور این است که هماهنگ نیست، ضرورتی ندارد و بی‌اساس است». وی افزود که در طول سال گذشته، قتل‌های عمد در شیکاگو بیش از ۳۰ درصد، سرقت‌ها ۳۵ درصد و تیراندازی‌ها نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

به درخواست ترامپ در آخر هفته گذشته، فرمانداران جمهوری‌خواه سه ایالت گفتند که صد‌ها سرباز گارد ملی را به فاصله صد‌ها مایلی به واشنگتن دی. سی. اعزام می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا، پایتخت کشور را شهری غرق در جرم تصویر کرده است، اگرچه داده‌های وزارت دادگستری نشان می‌دهد که سال گذشته جرائم خشونت‌آمیز در واشنگتن، که یک ناحیه فدرال خودگردان تحت کنگره است، به کمترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسیده است.

در ماه ژوئن، ترامپ در جریان اعتراضات به حملات گسترده مقامات فدرال به مهاجران، ۷۰۰ تفنگدار دریایی و ۴۰۰۰ سرباز گارد ملی را بر خلاف خواست فرماندار دموکرات کالیفرنیا، به لس‌آنجلس اعزام کرد.

