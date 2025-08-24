مهرداد فلاحتگر درگذشت

مهرداد فلاحتگر بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیونی پس از مدتی مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در سن ۶۶ سالگی درگذشت. 

وی در طول سال‌های فعالیتش در فیلم‌های متعددی بازی کرده که بسیاری از آنها جزو آثار شاخص سینمای ایران محسوب می‌شوند. از مهم‌ترین فیلم‌های او می‌توان به «زیر پوست شهر»، «جرم»، «تردید»، «رسم عاشق‌کشی»، «آژانس شیشه‌ای»، «شور عشق» و «سیندرلا» اشاره کرد.

حضور در این آثار نه‌تنها توانایی‌های بازیگری او را به نمایش گذاشت، بلکه باعث شد نامش در کنار چهره‌های مطرح سینمای ایران بدرخشد. نقش‌آفرینی او در سریال یوسف پیامبر در نقش سینوهه یکی از آثار ماندگار وی است.

برچسب ها: مهرداد فلاحتگر ، بازیگر سینما و تلویزیون
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر سرطان!!! مرگ بر سرطان!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
باسلام هرروزمرگ انسان میرسدهرکسی بایک بهانه میمیردیکب باسرطان یکی تصادف یکی پرت میشه ولی خوشاباپرونده خوبابریم وقیداین دنیارابزنیم پاک پاک بمیریم اگرثروتمندباشی اگرندار باشی بایدبریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
احسنت حرف حساب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش در رضوان و رحمت الهی باشد ان شاء الله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش در رحمت و رضوان الهی باشد ان شاء الله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحمت الله علیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
انا لله و انا الیه راجعون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مرد بزرگی بود تسلیت میگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مرد با اخلاقی بود تسلیت میگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مرد خوبی بود تسلیت میگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاء الله روحت در آرامش و شادی باشد و جایت در بهشت برین باشد به حق محمد و آل محمد (ص) و به حق رسول الله (ص) و به حق امام حسن مجتبی (ع) و به حق امام رضا (ع)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاء الله با رسول الله و امام حسن و امام حسین علیهم الصلوات و السلام و با حضرت رضا علیه السلام محشور و همنشین و همسفره باشد و شفاعت تمامی حضرات مقدس شامل حالش شود ان شاء الله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاء الله شفاعت رسول الله شامل حالش شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاء الله با رسول الله محشور شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ان شاء الله شفاعت حضرت رضا علیه السلام شامل حالش شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد مرد خوبی بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحت شاد مرد خوبی بودی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحمت الله علیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سینوحه پزشک عاقبت خودت تسلیم مرگ شدی خدا رحمتت کنه خدا بیامرزت روحت شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سینوحه طبیب عاقبت خودت شکار مرگ شدی خدا بیامرزت روحت شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مرد با اخلاق و بی حاشیه ای بود خدا رحمتش کند روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
شادی روحش صلوات بفرستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
شادی روحش صلوات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحم الله من قراء فاتحه مع الصلوات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحم الله من قراء فاتحه مع صلوات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحم الله من یقراء الفاتحه مع صلوات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحم الله من یقراء الفاتحه مع الصلوات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
فاتحه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
الفاتحه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
شادی روحش صلوات اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خداوند متعال روحش را در آرامش و شادی قرار دهد ان شاء الله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
تسلیت عرض می کنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
انا لله و انا الیه راجعون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بازیگر بی حاشیه روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
لعنت بر سرطان مرگ بر سرطان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خیلی ناراحت شدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
رحمت الله علیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بسیار متاثر و متاسف شدیم ایشان بازیگر خوب و مرد بزرگی بود خدا رحمتش کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ای داد بی داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۳:۰۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد یادش گرامی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد،یادش گرامی،...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد،یادش گرامی،...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خداش بیامرزاد. چه رنجی خودش و خانوادش بخاطر این بیماری منحوس متحمل شدند...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خیلی ناراحت شدم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خدا همه رفتگان را مورد قرین رحمت الهی قرار دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحشان شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
سکته و سرطان = کابوس مردم
Iran (Islamic Republic of)
کاوه
۱۱:۲۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش قرین رحمت الهی . این ضایعه تاسف بار را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینمایم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
روحش شاد
