مهرداد فلاحتگر درگذشت

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون پس از مدتها مبارزه با بیماری سرطان در سن ۶۶ سالگی درگذشت.
وی در طول سالهای فعالیتش در فیلمهای متعددی بازی کرده که بسیاری از آنها جزو آثار شاخص سینمای ایران محسوب میشوند. از مهمترین فیلمهای او میتوان به «زیر پوست شهر»، «جرم»، «تردید»، «رسم عاشقکشی»، «آژانس شیشهای»، «شور عشق» و «سیندرلا» اشاره کرد.
حضور در این آثار نهتنها تواناییهای بازیگری او را به نمایش گذاشت، بلکه باعث شد نامش در کنار چهرههای مطرح سینمای ایران بدرخشد. نقشآفرینی او در سریال یوسف پیامبر در نقش سینوهه یکی از آثار ماندگار وی است.