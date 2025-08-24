بازار برق سبز که از خردادماه ۱۴۰۲ در بورس انرژی ایران راه‌اندازی شد، با هدف اجرای الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با تأکید بر مزیت مهم آن یعنی «عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق» طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون کیلووات ساعت برق در همه تابلو‌ها در هفته مرداد پایانی ماه بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲۸ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

یکی از تابلو‌های بورس انرژی ایران تالار برق سبز است، عرضه‌کنندگان برق در تالار برق سبز می‌توانند برق خود را پیش از تولید و با قیمت رقابتی به فروش برسانند و وجه آن را نقداً در اولین روز کاری بعد از معامله دریافت کنند. این موضوع باعث شفافیت، نقدشوندگی و فروش برق به قیمت واقعی می‌شود. همچنین طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی، عرضه برق در بورس مشمول تخفیف ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد است که به‌عنوان مشوق مالی مهم در نظر گرفته شده است.

تابلو برق سبز که محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: قبل از بورس انرژی خریدار انحصاری برق ما دولت بود و فقط برق تولیدی به به دولت فروخته می‌شود و معمولا در این حوزه چالش‌های مختلفی وجود داشت.

شکسته شدن انحصار خریدار با تابلوی سبز بورس انرژی 

در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: اما با تابلوی سبز بورس انرژی شرایط متفاوت شد از جمله مزایای تابلوی سبز بورس انرژی این است که انحصار خریدار شکسته شد و حالا به غیر از دولت مشتری‌های دیگری وجود دارد که می‌توانیم برق به آنها به فروش برسانیم همچنین مزیت دیگر این تابلو این است که به محض فروش برق سه روز بعد پول به حساب فروشنده واریز می‌شود.

او همچنین در خصوص مزایای خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی برای خریداران هم عنوان کرد: زمانی که خریدار برق را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری می‌کند در خاموشی‌ها به اولویت آخر می‌رود و در کل تابلوی سبز بورس انرژی برای خریدار و فروشنده مزایای مختلفی دارد: به سبب موارد مطرح شده پیشنهاد ما این است که دولت کم کم خود را از خریداری برق خارج و این سیستم را بیشتر توسعه دهد.

برق خریداری‌شده از تالار برق سبز طبق تعهدات تأمین شد

خرید برق سبز اولویت آخر قرار گرفتن در خاموشی‌ها که امسال در اوج پیک شایعاتی از عدم اجرای این مهم به گوش می‌رسید که در همین راستا بورس انرژی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: بازار برق سبز که از خردادماه ۱۴۰۲ در بورس انرژی ایران راه‌اندازی شد، با هدف اجرای الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با تأکید بر مزیت مهم آن یعنی «عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق» طراحی شده است. از زمان راه‌اندازی این بازار تاکنون، صنایعی که برق خود را از طریق تالار برق سبز خریداری کرده‌اند، حتی در شرایط بحرانی پیک مصرف شبکه نیز، با هماهنگی وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق کشور، برق مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند.

در موارد نادر و استثنایی که محدودیت‌هایی رخ داده، موضوع با هماهنگی قبلی با خود صنایع انجام شده و جبران برق مصرفی از طریق تأمین در ساعات یا روز‌های بعد صورت گرفته است. به‌طور کلی، برق خریداری‌شده از تالار برق سبز تاکنون طبق تعهدات تأمین شده و هدف اصلی آن یعنی ایجاد اطمینان برای صنایع، محقق شده است.

