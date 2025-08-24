رئیس انجمن سی ان جی کشور گفت:صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین در یک سال از محل تولید ۵۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز می‌تواند اقدام مؤثری باشد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - جوهری رئیس انجمن سی‌ان‌جی کشور، در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: صرفه‌جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین در یک سال از محل تولید ۵۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز می‌تواند اقدام مؤثری باشد.

وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش واردات و مصرف یارانه بنزین داشته باشد، اما به شرطی که پشت این حرف‌ها اقدام عملی وجود داشته باشد.

جوهری اظهار کرد: متأسفانه، در کشور ما بسیاری از صحبت‌ها در حد حرف باقی می‌ماند و به درستی اجرایی نمی‌شود.

رئیس انجمن سی ان جی کشور تصریح کرد: تعداد دوگانه‌سوزها در کشور حدود ۴.۲ میلیون است، اما بسیاری از این خودروها به دلایل مختلف فعال نیستند. مهم‌ترین دلیل، فرسوده شدن مخازن است.

او بیان کرد: درخواست حمایت از دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز به منظور تعویض مخزن‌ها ضروری است.

وی افزود: هزینه تعویض مخزن خودرو بسیار بالا است و بسیاری از مالکان توان پرداخت این هزینه را ندارند. البته‌ در مصوبه جدید، درخواست شده که این هزینه‌ها توسط دولت پرداخت شود.

جوهری افزود: تبدیل رایگان خودروها به سی‌ان‌جی بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اقتصاد در حال انجام است البته قرار بود یک و نیم میلیون خودرو به صورت رایگان به سی‌ان‌جی تبدیل شوند، اما تاکنون درصد بسیار کمی از این تعداد تحقق یافته است.

او گفت: در فاز اول، خودروهای عمومی باید به صورت رایگان تبدیل شوند، اما درخواست شده که خودروهای شخصی نیز جزو اولویت‌ها قرار بگیرند.

وی ادامه داد: مصوبه به روزرسانی شده و قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۳، خودروهای شخصی با اولویت سال ساخت بالای ۱۳۹۷ به صورت رایگان تبدیل شوند.

جوهری با بیان اینکه  مشکلاتی در اجرای مصوبه وجود داشته که منجر به توقف پروژه‌ها شده است گفت: یکی از این مشکلات، عدم پرداخت به پیمانکاران بوده که باعث شده پروژه‌ها در زمان مقرر پیش نروند.

 جوهری به انعقاد قراردادها با خودروسازان اشاره کرد  گفت: این نکته مهم است که آیا این قراردادها برای تبدیل ۵۵ هزار خودرو مؤثر بوده است یا خیر.

وی افزود:در سال‌های گذشته، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های زیادی بسته شده، اما در عمل پیشرفت چندانی در صنعت سی‌ان‌جی مشاهده نشده است.

 

