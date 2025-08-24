توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی باید تحت نظارت مستقیم دولت باشد

وزیر دادگستری:

باشگاه خبرنگاران جوان- امین حسین رحیمی در حاشیه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: برنج وارداتی با ارز ترجیحی، علیرغم داشتن قیمت مصوب، به دست مردم نمی‌رسد و بازرسی‌ها به تنهایی قادر به حل مشکل نیست، لذا پیشنهاد شده دولت خود مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده بگیرد. وی تأکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهادکشاورزی، مسئولیت توزیع برنج وارداتی را به عهده خواهد گرفت تا کالا به قیمت مصوب و با کیفیت مناسب به دست مردم برسد و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری شود. به گفته وی؛ این اقدام باعث رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان خواهد شد. وزیر دادگستری، خراسان جنوبی را از استان‌های موفق در بحث تنظیم بازار عنوان کرد. رحیمی با بیان اینکه این استان از نمونه‌های موفق در برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار است، تصریح کرد: با حضور استاندار و دستگاه‌های مرتبط بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و حدود ۴۰۰ پرونده تشکیل شده است.