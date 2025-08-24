باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طبق آخرین آمارهای اعلام شده مهلت ارائه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه‌بندی تا ۱۲شهریورماه تمدید شد

اجرای بخشنامه ارایه ضمانت نامه بانکی برای صادرات کالا توسط کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی که مقرر بود از ۲۴ مردادماه عملیاتی شود، با موافقت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تا ۱۲ شهریورماه تعلیق شد.

گفتنی است کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اجرای بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۴ سازمان توسعه تجارت ایران که مقرر کرده بود از ۲۴ مردادماه، صادرات کالا توسط کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی صرفا با ارایه ضمانت نامه بانکی امکان پذیر باشد، تا تاریخ ۱۲ شهریورماه تعلیق شد.

بر این اساس افراد متقاضی می‌بایست تا پایان مهلت تعیین شده، مقدمات لازم از جمله اخذ و ارایه ضمانت نامه بانکی را تا تاریخ مذکور فراهم آورند.