مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کیفیت نامطلوب اینترنت کاربران در منازل، غالباً ناشی از تداخلات شبکه وای‌فای در ساختمان‌های پرتراکم شهری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد اکبری مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی نوشت: بخشی از نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت در منازل به دلیل تداخل Wi-Fi‌ها در مجتمع‌های مسکونی و یا نقاط پرتراکم شهری است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، اپراتور‌ها با ارائه خدمات Managed Wi-Fi این مشکل را حل کرده‌اند.

مدیر عاملی زیرساخت با توصیه به اپراتور‌ها گفت: مودم‌های هوشمند و سرویس‌های Wi-Fi مدیریت‌شده ارائه دهید و کاربران نیز از مودم‌های نسل جدید (Wi-Fi ۶/۶E) و یا باند ۵ گیگاهرتز استفاده کنند.

اکبری همچنین در ادامه گفت: دعوت به استفاده از مودم پیشرفته و باند مناسب فقط توصیه به کاربر نیست، چون بالای ۷۰٪ اینترنت دنیا از طریق Wi-Fi مصرف میشود. مدیریت تداخل Wi-Fi در دنیا بخشی از برنامه‌های راهبردی اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت تجربه اینترنت است و باید در ایران هم جدی گرفته شود.

Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۲۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
جالبه دیگه هیچ بهونه ای ندارن .این بهونه مسخره رو آورده.
اصلا لبخندش رو شما ببین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
برعکس صحبت ایشون بیشتر نارضایتی ها ناشی از کمبود سرعت، ناپایداری و فیلترینگه!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
دروغه ما آپارتمان نشین نیستیم و اطرافمون هم زیاد وای فای نیست .
دولت و مخابرات اینترنت میفروشه با حجم و سرعت مشخص ولی چیزی که تحویل میده سرعت بشدت پایین است وقتی هم اعتراض می کنی میگه تعداد افراد زیاد هست و پهنای باند جوابگو نیست.
خوب نفروش یا برو پهنای باند رو زیاد کن چرا کم فروشی می کنی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
ساختمان3طبقه 6واحدی افتضاحه
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
مردم باید اول وای فای رو یه هفته ازمایش کنن بعد بخرن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
کار خودشون را نمیکنند دنبال بهانه هستند که از گردن خودشون ساقط کنند،ما که تو روستایم که دیگه وای فای ها تداخل نداره،اینترنتمون لاکپشتیه
