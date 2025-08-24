عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام، شهر اخت الرضا بار دیگر شاهد برگزاری آیین باشکوه عزاداری خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها بود. این مراسم معنوی امروز یکشنبه دوم شهریورماه، با حضور گسترده خادمان، زائران و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شد.
آغاز حرکت از مسجد امام حسن عسکری (ع)
مطابق سنت دیرینه، دسته عزاداری خادمان حرم مطهر حضرت معصومه (س) از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام آغاز شد. خادمان با پوشیدن لباسهای رسمی خدمت، در صفوف منظم و با نوای جانسوز مداحان اهلبیت (ع)، مسیر منتهی به حرم مطهر را طی کردند. در طول مسیر، نوحهخوانی، سینهزنی و ذکر مصیبت امام رضا (ع) فضای شهر را آکنده از حزن و اندوه ساخت.
ورود به حرم مطهر و عرض تسلیت به کریمه اهلبیت (س)
با ورود دسته عزاداری به صحن امام رضا علیهالسلام در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، آیین سوگواری با شکوه خاصی ادامه یافت. خادمان در این مکان مقدس، با قرائت زیارتنامه و اجرای مراسم عزاداری، مصیبت جانسوز شهادت امام رضا (ع) را به خواهر گرامی ایشان، حضرت فاطمه معصومه (س)، تسلیت گفتند.
حضور اقشار مختلف و جلوههای همدلی
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، علما، طلاب، زائران داخلی و خارجی همراه بود. موکبها و ایستگاههای صلواتی در اطراف حرم مطهر برپا شده بود و از عزاداران با چای و نذورات پذیرایی میشد. فضای شهر قم در این روز، رنگ و بوی عزا و معنویت به خود گرفته و صدای نوحه و ذکر اهلبیت (ع) در سراسر شهر طنینانداز است.