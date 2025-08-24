عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی؛ میزان شفافیت چگونه خواهد بود؟+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عرضه بنزین سوپر وارداتی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید، عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها مدت زیادی است که اتفاق نمی‌افتد و وجود ندارد. با توجه به نیازی که در کشور هست، رفع این نیاز از طریق واردات در دستور کار دولت قرار گرفته است و مجوزی که ملی پالایش و پخش برای واردات بنزین سوپر صادر کرده، این موضوع را تسهیل می‌کند.

وی افزود: ما امیدواریم در این زمینه با استفاده‌ای که از بازار‌های بورس انرژی اتفاق خواهد افتاد و از این مسیر عرضه بنزین سوپر بین شرکت‌های توزیع کننده انجام شود، شاهد شفافیت در این حوزه باشیم. به هر حال، شاید از نظر قیمتی، عرضه بنزین سوپر لاجرم یک تفاوتی را نسبت به آنچه که قبلاً بوده، تجربه کند.

نظیفی ادامه داد: بورس انرژی به عنوان راهکار این موضوع را پیشنهاد می‌کند که تغییر و تحولات در حوزه سیاست‌گذاری‌های قیمتی از طریق مکانیزم بازار اتفاق بیفتد، با شفاف‌ترین شکل ممکن و با بالاترین میزان دسترسی برای همه بازیگرانی که در این بازار‌ها به دنبال ایفای نقش هستند و می‌خواهند نقش توزیع کننده را ایفا کنند، پیش برود تا از ایجاد انحصار و تبعات آن جلوگیری شود.