عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی؛ میزان شفافیت چگونه خواهد بود؟+ فیلم

مدیرعامل بورس انرژی در خصوص عرضه بنزین سوپر وارداتی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عرضه بنزین سوپر وارداتی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید، عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها مدت زیادی است که اتفاق نمی‌افتد و وجود ندارد. با توجه به نیازی که در کشور هست، رفع این نیاز از طریق واردات در دستور کار دولت قرار گرفته است و مجوزی که ملی پالایش و پخش برای واردات بنزین سوپر صادر کرده، این موضوع را تسهیل می‌کند.

وی افزود: ما امیدواریم در این زمینه با استفاده‌ای که از بازار‌های بورس انرژی اتفاق خواهد افتاد و از این مسیر عرضه بنزین سوپر بین شرکت‌های توزیع کننده انجام شود، شاهد شفافیت در این حوزه باشیم. به هر حال، شاید از نظر قیمتی، عرضه بنزین سوپر لاجرم یک تفاوتی را نسبت به آنچه که قبلاً بوده، تجربه کند.

نظیفی ادامه داد: بورس انرژی به عنوان راهکار این موضوع را پیشنهاد می‌کند که تغییر و تحولات در حوزه سیاست‌گذاری‌های قیمتی از طریق مکانیزم بازار اتفاق بیفتد، با شفاف‌ترین شکل ممکن و با بالاترین میزان دسترسی برای همه بازیگرانی که در این بازار‌ها به دنبال ایفای نقش هستند و می‌خواهند نقش توزیع کننده را ایفا کنند، پیش برود تا از ایجاد انحصار و تبعات آن جلوگیری شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بنزین سوپر ، بورس انرژی
خبرهای مرتبط
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
چرا قرار است بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی عرضه شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
پنج پروژه اساسی در حوزه آب شیرین کن در سطح کشور در حال انجام است+ فیلم
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
آخرین اخبار
پردازش ۱۰۰ درصد داده‌های الکترونیکی در حوزه دارو
کلنگ‌زنی برای پروژه ۵۰ مگاواتی نیروگاه بادی در هفته دولت+ فیلم
سهم بالای ۹۰ درصدی کالای ایرانی در تعمیرات پارس جنوبی
پنج پروژه اساسی در حوزه آب شیرین کن در سطح کشور در حال انجام است+ فیلم
برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف ۲۰۰ همت
رشد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی؛ میزان شفافیت چگونه خواهد بود؟+ فیلم
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان خُرد تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم