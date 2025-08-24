تروئیکای اروپایی صلاحیت ماشه کشیدن علیه ایران را ندارد/ واکنش قاطع در برابر هر اقدام خصمانه

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحرکات سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تأکید کرد که این اقدام هیچ وجاهت حقوقی و سیاسی ندارد و ایران با قاطعیت به آن پاسخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، در واکنش به تحرکات سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به ماشه تصریح کرد: این حربه‌ی بی‌پایه و اساس، هیچ وجاهت حقوقی و سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارد و اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به آن ندارند.

او با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های کلان نظام و مصوبات مجلس است، خاطرنشان کرد: تروئیکای اروپایی با نقض آشکار تعهدات خود و پیروی کورکورانه از آمریکا، نه تنها مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارد، بلکه باید پاسخگوی بدعهدی‌های خود باشد.

عزیزی هشدار داد: به جای تهدید و نمایش‌های سیاسی، بهتر است این کشورها تعهدات معوق خود را اجرا کنند؛ چرا که هر اقدام نسنجیده، خصمانه و غیرمسئولانه علیه ایران، بی‌تردید دشمنی آشکار با ملت ایران تلقی شده و با واکنش فوری و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد: ملت ایران هیچ‌گاه در برابر زورگویی و باج‌خواهی سر فرود نیاورده و نخواهد آورد؛ اقدام متقابل و بازدارنده در برابر هر حرکت خصمانه، حق مسلم و غیرقابل مذاکره ملت ایران است.

منبع: دفتر نماینده مجلس

برچسب ها: کمیسون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ، کشور اروپایی
