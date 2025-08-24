رشد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه شرایط ساخت و ساز در کشور مطلوب نیست گفت: تغییرات جمعیتی، کاهش ازدواج و موالید، تقاضای مسکن را نسبت به دهه ۶۰ کاهش داده است.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشاندهنده رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی مشارکت بخش خصوصی است که اقتصاد را فعال میکند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بانکها تسهیلات قابل توجهی به بخش خصوصی نمیدهند گفت:سازندگان باید خود منابع را تأمین کنند یا از مردم جذب کنند، زیرا حمایت بانکی محدود است.
وی افزود :این موضوع در بلندمدت محدودیتهایی برای تولید مسکن ایجاد میکند.
او بیان کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط رکود تورمی به سر میبرد و در حال حاضر این بازار به سمت رکود حرکت میکند که در این شرایط باید با افزایش میزان تولید مسکن بتوانیم بازار رادبه سمت رونق هدایت کنیم.