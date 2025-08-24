سهم بالای ۹۰ درصدی کالای ایرانی در تعمیرات پارس جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حیدری مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تولید پایدار تنها با تکیه بر توان داخلی محقق میشود، گفت: با همکاری بیش از ۱۳۰ شرکت داخلی و دانشبنیان توانستهایم گامهای مؤثری در بهبود کیفیت، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات برداریم.
وی با تأکید بر اینکه همکاری و تعامل سازنده با شرکتهای داخلی و دانشبنیان، نهتنها به ارتقای کیفیت محصولات منجر شده، بلکه زمینه ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور را فراهم کرده است، افزود: حمایت از کالای ایرانی، عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی پایدار است که این رویکرد در اولویت برنامههای مجتمع قرار دارد.
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: استفاده حداکثری از تولیدات داخلی همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ارتقای کیفیت فرآیندهای تولید، ارتقای کیفیت و حفظ محیط زیست، دستاوردهای مهمی برای صنعت گاز کشور به همراه داشته است.
منبع: شانا