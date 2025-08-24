باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: زمان‌بندی، اجرا و هزینه نیروگاه‌های بادی مقداری زیاد است اما اقدامات مختلف آغاز شده و امیدوارم در هفته دولت کلنگ‌زنی برای پروژه ۵۰ مگاواتی زده شود و بتوانیم تا تابستان سال آینده ۵۰ مگاوات به ظرفیت‌های موجود اضافه کنیم.

او افزود: همچنین حرکت‌هایی برای ۶۰۰ مگاوات آغاز کرده‌ایم که امیدواریم بزودی شروع شود، هرچند که به سال بعد نمی‌رسد. علاوه بر این، یک قرارداد تامین مالی خارجی نیز برای نیروگاه بادی داریم که امیدوارم مصوبات آن به زودی بیاید و پروژه‌ها شروع شود.