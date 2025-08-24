رد شایعه فوران آتشفشان دماوند؛ ماجرا چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویری از خروج بخار و گاز از قله دماوند در فضای مجازی و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال فوران آتشفشانی، رئیس پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی با ارائه توضیحات علمی، این شایعات را رد کرد.

مهدی زارع استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی گفت: آتشفشان دماوند در وضعیت خفته قرار دارد؛ به این معنا که خاموش نیست اما در مرحله فوران نیز نیست. فعالیت‌های درون اتاقک ماگمایی همچنان ادامه دارد و خروج بخار آب و گاز‌های گوگردی از منافذ سطحی، بخشی از این فعالیت طبیعی است.

او افزود: این پدیده‌ها گاهی به دلیل شرایط جوی، به شکل ابر‌هایی در اطراف قله دیده می‌شوند که ممکن است برای گردشگران و کوهنوردان نگران‌کننده باشد، اما جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

زارع با اشاره به داده‌های علمی موجود، گفت: دماوند در حال طی کردن روند طبیعی خود است. در برخی سال‌ها، به‌ویژه در شهریورماه، ذوب برف و یخ می‌تواند باعث جاری شدن سیلاب‌های گل‌آلود از مواد آتشفشانی شود. نمونه بارز آن، سیلاب سال ۱۳۹۷ در دره گزنک بود.

او افزود: رصد و پایش مستمر فعالیت‌های زمین‌ساختی در منطقه دماوند ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع وجود ندارد.