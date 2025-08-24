رد شایعه فوران آتشفشان دماوند؛ ماجرا چیست؟

استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی با رد شایعات فضای مجازی درباره فوران آتشفشان دماوند، گفت: خروج بخار و گاز‌های گوگردی از این قله، بخشی از فعالیت طبیعی و خفته آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویری از خروج بخار و گاز از قله دماوند در فضای مجازی و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال فوران آتشفشانی، رئیس پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی با ارائه توضیحات علمی، این شایعات را رد کرد.

مهدی زارع استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی گفت: آتشفشان دماوند در وضعیت خفته قرار دارد؛ به این معنا که خاموش نیست اما در مرحله فوران نیز نیست. فعالیت‌های درون اتاقک ماگمایی همچنان ادامه دارد و خروج بخار آب و گاز‌های گوگردی از منافذ سطحی، بخشی از این فعالیت طبیعی است.

او افزود: این پدیده‌ها گاهی به دلیل شرایط جوی، به شکل ابر‌هایی در اطراف قله دیده می‌شوند که ممکن است برای گردشگران و کوهنوردان نگران‌کننده باشد، اما جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

زارع با اشاره به داده‌های علمی موجود، گفت: دماوند در حال طی کردن روند طبیعی خود است. در برخی سال‌ها، به‌ویژه در شهریورماه، ذوب برف و یخ می‌تواند باعث جاری شدن سیلاب‌های گل‌آلود از مواد آتشفشانی شود. نمونه بارز آن، سیلاب سال ۱۳۹۷ در دره گزنک بود.

او افزود: رصد و پایش مستمر فعالیت‌های زمین‌ساختی در منطقه دماوند ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع وجود ندارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اخرالزمان در حال رسیدن است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جهان
۲۲:۵۸ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
طبق خبر دکتر زارع متخصص لرزه شناسی هستند ولی در این مورد متخصص آتشفشان شناسی باید نظر بدهد که گویا در ایران وجود ندارد چون خیلی کاربردی نداشته.
ثانیا الان تابستان است و ایجاد ابر با این وسعت در هوای گرم و خشک قطعا نشانه افزایش خروج گازها از دهانه است و نه شرایط جوی.
افزایش گازهای خروجی احتمالا می تواند نشانه بالا آمدن ماگما در اتاق ماگمایی باشد متاسفانه بدلیل نبودن پایگاه مطالعاتی در کنار دهانه و دامنه آتشفشان نمی توان درباره فعال شدن یا نشدن دماوند اظهار نظر کرد.
در این پایگاه باید حسگرهای لازم برای پایش آتشفشان وجود داشته باشند مانند ژئوفون برای تشخیص لرزه ها و همچنین حسگرهای لیزری برای تشخیص انبساط و حرکت دامنه ،
حسگر گاز هلیم و حسگرهای دمایی.
ضمنا پایش دمای آبهای زیرزمینی و تغییرات سطح ایستابی هم باید انجام شود تا بتوان درباره فعالیت یک آتشفشان نظر داد.
متاسفانه در ایران مسئولین و کارشناسان بجای اطلاع رسانی صحیح و علمی فقط برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی همه چیز را تکذیب می کنند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
نویسنده محترم
اقای زارع نه
اقای دکتر زارع
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
همین یکدونه رو کم داریم.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
چند سال بود از این چیزا ازش ندیده بودیم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
حالا از این به بعد ازش زیاد می بینی!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
دیگه شایعه نبود که این دشمنان برای به هم زدن آرامش ملت پخش نککند
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خود نویسنده گفته آتشفشان دماوند نیمه فعال است باز تو میای میگی شایعه دشمنانه؟؟؟!
