عضو شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار از مجموع ۱۲۰ هزارهکتار مزارع زعفران پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول وجود دارد، درحالیکه یک سوم این میزان تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: زعفران نیاز آبی کمی دارد و زمان نیاز آبی از پاییز به بعد است که براین اساس اولین آبیاری در پاییز آغاز و تا زمستان ادامه دارد.

به گفته وی، گرچه خشکسالی در تولید زعفران بی تاثیر نیست که براین اساس ممکن است در برخی نقاط کاهش یا افزایش داشته باشد. اما از الان نمی توان برآوردی راجع به تولید داشت.

حسینی ادامه داد: اگر وزارت جهاد بدرستی کشاورزان را آموزش بدهد که از کوددهی مزارع غافل نشوند، بدیهی است که گرما و سرما اثر منفی بر تولید نخواهد داشت. درحالیکه اگر اصول تولید را رعایت کنند، تنش های گرمایی کمتر خواهد شد.

عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلو زعفران ۸۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۱۵ میلیون تومان است .

وی ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که طی ماه های اخیر، صادرات افزایش داشته که توسعه این امر مستلزم رفع چالش های صادراتی است. اما ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای عرضه کنند که سودی عایدشان نشود، صادرکننده تمایلی به صادرات نخواهد داشت. از این رو با رفع موانع صادرات، انگیزه توسعه صادرات در بین صادرکنندگان باید ایجاد شود.

به گفته حسینی، برآوردها حاکی از آن است که با وجود کیفیت مطلوب تولید زعفران و عدم رقابت قیمت و کیفیت، با رفع موانع صادرات به رشد مطلوب صادرات  می رسیم که این امر به توسعه روستا کمک کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل تولید هزارتن زعفران از مزارع فعلی وجود دارد، گفت: با آموزش صحیح به کشاورزان، از بیش از ۱۲۰ هزارهکتار مزارع زعفران بیش از هزارتن زعفران تولید خواهد شد، درحالیکه اکنون یک سوم این میزان تولید داریم. درحالیکه رشد تولید زعفران براساس افزایش عملکرد نیازمند آموزش صحیح و جوان سازی مزارع و رسیدگی به آن است.

برچسب ها: تولید زعفران ، کشت زعفران ، قیمت زعفران
خبرهای مرتبط
قاچاق ماهانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرز‌ها
ظرفیت ۳ برابری رشد صادرات زعفران به بازار‌های هدف وجود دارد
رشد ۲ برابری صادرات زعفران با رفع موانع صادرکنندگان محقق می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
آخرین اخبار
ثبت‌نام ۲۴ ساعته برای حراج و پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ایران
هیچ متقاضی مسکنی در پردیس حذف نشده است/ پردیس به زودی صاحب مترو می شود
ثبت توزیع ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در یک روز
زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
لازمه اجرای کشت قراردادی چیست؟
لوبیا چیتی ارزان شد/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی ۳۲۰ هزارتومان
زمان بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس اعلام شد+ فیلم
هدفگذاری صادرات ۴.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی تا پایان سال
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
پیشنهاد ۱۰ همت اعتبار برای بازسازی «ساختمان شیشه‌ای»
جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم اعتمادسازی و تسهیل مقررات است
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه؛ نیم نگاه سهامداران به بانک مرکزی
بهره‌برداری از ۲هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در پردیس+ فیلم
برگزاری مجامع یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت
سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
آخرین جزئیات از مولدسازی اموال مازاد دولت اعلام شد
ترمیم و ارتقای زیرساخت‌ها از طریق ایجاد دبیرخانه بازسازی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
سرمایه گذاری ۱۷۰ همتی در بخش دریایی و بندری کشور
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۵ هزارتن رسید
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
ترافیک سنگین در محور رشت _ قزوین
وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده