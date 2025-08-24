باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: زعفران نیاز آبی کمی دارد و زمان نیاز آبی از پاییز به بعد است که براین اساس اولین آبیاری در پاییز آغاز و تا زمستان ادامه دارد.

به گفته وی، گرچه خشکسالی در تولید زعفران بی تاثیر نیست که براین اساس ممکن است در برخی نقاط کاهش یا افزایش داشته باشد. اما از الان نمی توان برآوردی راجع به تولید داشت.

حسینی ادامه داد: اگر وزارت جهاد بدرستی کشاورزان را آموزش بدهد که از کوددهی مزارع غافل نشوند، بدیهی است که گرما و سرما اثر منفی بر تولید نخواهد داشت. درحالیکه اگر اصول تولید را رعایت کنند، تنش های گرمایی کمتر خواهد شد.

عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلو زعفران ۸۰ میلیون تومان و حداکثر ۱۱۵ میلیون تومان است .

وی ادامه داد: آمارها حاکی از آن است که طی ماه های اخیر، صادرات افزایش داشته که توسعه این امر مستلزم رفع چالش های صادراتی است. اما ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای عرضه کنند که سودی عایدشان نشود، صادرکننده تمایلی به صادرات نخواهد داشت. از این رو با رفع موانع صادرات، انگیزه توسعه صادرات در بین صادرکنندگان باید ایجاد شود.

به گفته حسینی، برآوردها حاکی از آن است که با وجود کیفیت مطلوب تولید زعفران و عدم رقابت قیمت و کیفیت، با رفع موانع صادرات به رشد مطلوب صادرات می رسیم که این امر به توسعه روستا کمک کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پتانسیل تولید هزارتن زعفران از مزارع فعلی وجود دارد، گفت: با آموزش صحیح به کشاورزان، از بیش از ۱۲۰ هزارهکتار مزارع زعفران بیش از هزارتن زعفران تولید خواهد شد، درحالیکه اکنون یک سوم این میزان تولید داریم. درحالیکه رشد تولید زعفران براساس افزایش عملکرد نیازمند آموزش صحیح و جوان سازی مزارع و رسیدگی به آن است.