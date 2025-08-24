سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد: مأموریت گروه عملیات ویژه بهشت زهرا (س) به عنوان مسئول کمیته امور متوفیان اربعین حسینی پس از ۲۵ روز خدمت رسانی در کشور عراق پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان بهشت زهرا (س)، مأموریت گروه عملیات ویژه بهشت زهرا (س) به عنوان مسئول کمیته امور متوفیان اربعین حسینی پس از ۲۵ روز خدمت رسانی در کشور عراق پایان یافت.

در چارچوب این عملیات، ۱۰ دستگاه آمبولانس به همراه رانندگان و عوامل اداری در شهر‌های نجف، کربلا و کاظمین مستقر شدند. گروه اعزامی مسئولیت ارائه خدمات تخصصی در زمینه شناسایی، انجام امور اداری و انتقال جان‌باختگان ایرانی را به مرز بر عهده داشت.

از مهم‌ترین نتایج این اقدام، می‌توان به جلوگیری از سرگردانی خانواده جان‌باختگان، تسهیل و تسریع انجام امور تشریفات قانونی و کاهش محسوس زمان انتقال پیکر‌ها به ایران را بر شمرد.

این عملیات با هماهنگی مؤثر میان نهاد‌های داخلی و خارجی از جمله وزارت امور خارجه، سفارت و کنسول‌گری‌های ایران در عراق، سازمان پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر و نهاد‌های عراقی مرتبط انجام شد.

برچسب ها: بهشت زهرا ، متوفیان ، اربعین حسینی
