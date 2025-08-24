رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از وفور کالا‌های اساسی و روند نزولی قیمت آن در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا کنگری با اشاره به ثبات قیمت‌ها در بازار کالا‌های اساسی گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم شکر در بنکداری‌ها ۵۲ هزار تومان و در خرده فروشی‌ها (سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی ها) بین ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر فله ۵۹ هزارتومان اعلام شده است.

وی با یادآوری اینکه عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده در قیمت‌ها دارند و تامین مداوم کالا‌ها می‌تواند روند کاهشی قیمت‌ها را تثبیت کند، افزود اغلب کالا‌های اساسی مورد نیاز در بازار وجود دارند و کمبودی احساس نمی‌شود.

لزوم اعمال هزینه حمل و نقل و حاشیه سود در قیمت نهایی مصرف کنندگان

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه روغن در بازار موجود است و کمبودی نداریم گفت: به دلیل قیمت گذاری غیرمنصفانه و برچسب قیمت بدون احتساب سود منطقی عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها عرضه این کالا را در بازار عمده فروشی با کاهش رو‌به‌رو کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه روغن به قیمت گذاری توجه نشده است، افزود: اکنون در برچسب قیمت روغن ۳ درصد سود برای عمده فروشی، خرده فروشی و حمل و نقل و باربری در نظر گرفته می‌شود، درحالی که حاشیه سود عمده فروشی ۳ درصد، خرده فروشی ۸ درصد و هزینه حمل و نقل، انبارداری و بارگیری بین ۲ تا ۳ درصد است و بنابراین شرکت‌های تولید کننده روغن باید حداقل یک سود ۱۵ درصدی را در برچسب قیمت لحاظ کنند تا قیمت‌ها منطقی شود.

کنگری یادآور شد: روند فعلی قیمت گذاری، حاشیه سود عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

جریمه عمده فروشان به دلیل قیمت گذاری برنج داخلی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با یادآئری اینکه کالا‌های کشاورزی تولید داخل نرخ مصوب ندارند و تنها کالا‌هایی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی خریداری می‌شوند، از سوی دولت نرخ گذاری می‌شوند، اظهار داشت: بر این اساس برنج وارداتی مشمول قیمت گذاری است، اما برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد.

کنگری با اشاره به اینکه آشفتگی در بازار برنج در یک ماه اخیر سبب شد تا نهاد‌های نظارتی بیش از ۷۰ درصد بنکداران را به دلیل فروش برنج داخلی با نرخ‌های بالا جریمه کنند، اظهار داشت: این درحالیست که به دلیل عدم قیمت گذاری برنج ایرانی، برخی واحد‌های صنفی، برنج را از کشاورزان بدون فاکتور خریداری کرده‌اند و یا اینکه برنج را از کارخانجات با فاکتور و قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند.

وی یادآور شد: حتی قبل از عید امسال نیز برنج تولید داخل شمال کشور با نرخ ۱۳۰ هزارتومان توسط کشاورزان و کارخانجات به فروش نمی‌رسید، اما نهاد‌های نظارتی مبنای بازرسی را برنج را قیمت مصوب ۱۳۰ هزارتومان سال گذشته قرار داده‌اند و همین امر باعث جریمه بخش عمده‌ای از اصناف شده است.

کنگری با بیان اینکه اتحادیه در حال پیگیری و مکاتبه با دستگاه‌های قضایی در این خصوص هستیم، زیرا فاکتور‌های ارایه شده تخلفی را نشان نمی‌دهد گفت: اکنون برخی از واحد‌های صنفی دیگر در زمینه عرضه برنج فعالیت نمی‌کنند.

فروش برنج پاکستانی به جای برنج ایرانی با نرخ‌های ۳ برابری

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از تخلف اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و یا عرضه برنج پاکستانی در کیسه‌های برنج ایرانی به قیمت‌هایی بیش از ۳ برابر نرخ واقعی خبر داد و گفت: به دلیل شباهت برنج پاکستانی به برنج ایرانی اکنون برخی متخلفان اقدام به این کار می‌کنند که تقریبا بین ۳ تا ۴ برابر نرخ واقعی از این شرایط سود می‌برند.

کنگری از دستگاه‌های قضایی خواست تا از کارشناسان بنکداری‌ها به دلیل توانایی تشخیص برای جلوگیری از چنین تخلفاتی استفاده کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اتحادیه مواد غذایی ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
انبار‌ها مملو از کالا‌های اساسی است/۹ هزار پرونده تخلف تشکیل شد
تب و تاب التهابات بازار برنج فروکش کرد
زیرساخت‌های تامین و توزیع کالا تقویت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۹ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
شکر بسته بندی کیلویی ۶۵هزارتومان هست
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
یا شما معنی وفور را نمی دانید یا ما نمی فهمیم

وفور نامیدی چی
وفور کرابه نشین ها
وفور سرطانی ها
وفور فساد ها
وفور نادعدالتی
وفور بی آبی
وفور بی برقی
وفور کاهش قدرت خرید
وفور اعتیاد
وفور طلاق
وفور بچه های طلاق
وفور خیانت ها
وفور دزدی ها
وفور خفت گیر ها
وفور ....

صد خط دیگه هم بنویسم تموم نمیشه ‌
اینا وفور هستن نه اون چیزی که شما نوشتین

البته میدانم که جرات انتشار این نطر رو نداری ولی خوب
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
خوب چرا برنج بصورت تنی وارد می کنید بگید پاکستان همون جا کیسه مخصوص وبا مهرو موم شده بفرستد تا بجای برنج ایران به مردم نیندازند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
کارمندان و معلمان توان خرید ندارند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی این قدر گران هست که نمی توانی بخری یعنی نیست
لوبیا کیلو ۲۵۰ تومان یعنی نیست گرچه تو خیابان ریخته باشد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
450 شده از دنیا عقبی
Iran (Islamic Republic of)
وطن دوست
۰۰:۰۱ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
اجناس به وفور ....
کنترل علی مبارک الله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۳ شهريور ۱۴۰۴
کلای اساسی
روغن برنج برید درس علوم کلاس سوم دبستان ببینید هرم غذایی ببینید کالای اساسی شامل همه این هرم می شود نه فقط برنج و روغن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
صبح بخیر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۴۹ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
قیمت دیگر اقلام را که کهکشانی بالا میرود کنترل و پایین اورید شکر که مصرفی برای خانواده ندارد
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اخبار آبکی
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
باشه
۰
۶
پاسخ دادن
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
آخرین اخبار
ثبت‌نام ۲۴ ساعته برای حراج و پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله ایران
هیچ متقاضی مسکنی در پردیس حذف نشده است/ پردیس به زودی صاحب مترو می شود
ثبت توزیع ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در یک روز
زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
لازمه اجرای کشت قراردادی چیست؟
لوبیا چیتی ارزان شد/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی ۳۲۰ هزارتومان
زمان بسته شدن پرونده مسکن مهر پردیس اعلام شد+ فیلم
هدفگذاری صادرات ۴.۵ میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی تا پایان سال
نشانه‌ای از فعالیت آتشفشانی در دماوند مشاهده نمی‌شود
پیشنهاد ۱۰ همت اعتبار برای بازسازی «ساختمان شیشه‌ای»
جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم اعتمادسازی و تسهیل مقررات است
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه؛ نیم نگاه سهامداران به بانک مرکزی
بهره‌برداری از ۲هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در پردیس+ فیلم
برگزاری مجامع یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت
سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌ها
آخرین جزئیات از مولدسازی اموال مازاد دولت اعلام شد
ترمیم و ارتقای زیرساخت‌ها از طریق ایجاد دبیرخانه بازسازی
بهره‌برداری از طرح‌های معدنی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در هفته دولت
راهکار تنظیم بازار برنج در کشور چیست؟
یک میلیون خانواده در صف دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سهم ایران از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران چقدر است؟
سرمایه گذاری ۱۷۰ همتی در بخش دریایی و بندری کشور
جزئیات ثبت نام آزمون استخدامی بانک مرکزی
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۴۵ هزارتن رسید
رگبار باران در جنوب و جنوب‌شرق کشور
نرخ منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
کاهش بار اداری مالی در اقتصاد کشور از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی
مسکن استیجاری کی به کمک زوج‌های جوان می آید؟
ترافیک سنگین در محور رشت _ قزوین
وزش باد شدید در نواحی جنوب شرق کشور تا ۵روز آینده