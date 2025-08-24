باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران- شمال اعمال شده و تردد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران- شمال تا اطلاع بعدی ممنوع گزارش شده است.

‌وی ادامه داد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌های میانک و ولی‌آباد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین است.

‌او بیان کرد: ترافیک در محدوده‌های کلرد، سه‌راهی چلاو، بایجان، شاهاندشت و رینه در مسیر شمال به جنوب محور هراز و محدوده ساسانی در آزادراه قزوین - کرج سنگین است.

‌وی اظهار کرد: تردد در مسیرهای رفت و برگشت فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

‌او درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی هم گفت، تردد وسایل نقلیه در محور قدیم باغچه - مشهد، آزادراه باغچه - مشهد و محور چناران - مشهد روان گزارش شده است.

‌