تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت

معاون سیاسی وزیر خارجه در پیامی به همتای عراقی خود درگذشت علامه «محمدعلی بحر العلوم» را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجید تخت روانچی در پیامی به همتای عراقی خود درگذشت علامه «محمدعلی بحر العلوم» را تسلیت گفت. در پیام تخت روانچی خطاب به محمد حسین بحر العلوم در این ارتباط آمده است:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»

برادر عزیز جناب آقای بحر العلوم، معاون محترم وزیر امور خارجه جمهوری عراق
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با اندوه و تأثر، خبر درگذشت عالم جلیل القدر العلامة السید محمدعلی بحر العلوم (قدّس سرّه) را دریافت کردم. در این مصیبت بزرگ، تسلیت صمیمانه خود را به جنابعالی، تمامی اعضای خانواده فاضل و علم پرور بحر العلوم، طلاب، دانشجویان و همه دوستداران آن مرحوم ابلاغ می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه‌ی الهی، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل، سلامتی و طول عمر با برکت مسئلت دارم.»

بر اساس اعلام منابع خبری محمدعلی بحرالعلوم استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف شامگاه شنبه بر اثر سکته درگذشت.

سید محمدعلی بحرالعلوم از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف به شمار می‌رفت.

برچسب ها: عراق ، تخت روانچی
خبرهای مرتبط
‌رئیس الحشد الشعبی: سپاه انقلاب اسلامی در دفاع از عراق به ما کمک کرد
گزارش راشاتودی از پیاده روی اربعین
۲۱ میلیون نفر در مسیر عشق
هم‌سرایی دیپلماتیک در کوران طوفان‌های ژئوپلیتیک؛ تفاهم ایران و عراق در آستانه تحولی نوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳ شهریور
چرا ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین اشغال شد؟
پزشکیان: همه دعوا‌ها از هوای نفس آغاز می‌شود/ خدمت به مردم وظیفه همگانی
آمریکا زمانی که مایل باشد از منافقین به عنوان یک ابزار استفاده میکند
اکنون می‌توان تبیین کرد که پیمان ابراهیم چقدر برای جهان اسلام مشکل‌ساز است
پیشنهاد گزارش ۶۰ ثانیه‌ای آذری جهرمی به کابینه چهاردهم
تجدید میثاق دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل
ستادکل نیرو‌های مسلح: با هرگونه تهدید دشمنان کوبنده‌تر از قبل برخورد می‌کنیم
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم
آخرین اخبار
تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
پزشکیان و اعضای هیات دولت به مقام شهدا ادای احترام کردند
عراقچی: تاریخ، تأخیر در محکومیت عملی تراژدی غزه را نخواهد بخشید
تاکید عراقچی و فواد حسین بر اجرای کامل تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق
دیدار بهرامی با معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان
پکن: چین همچنان به موضعی عینی و منصفانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران پایبند خواهد بود
عراقچی با وزرای امور خارجه پاکستان و بحرین دیدار کرد
عارف: پزشکی ما در وضعیت برجسته‌ای قرار دارد
پیشنهاد گزارش ۶۰ ثانیه‌ای آذری جهرمی به کابینه چهاردهم
ستادکل نیرو‌های مسلح: با هرگونه تهدید دشمنان کوبنده‌تر از قبل برخورد می‌کنیم
چرا ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین اشغال شد؟
سردار مسجدی: برای مقابله با هرگونه تهدیدی آماده‌ایم
سفیر ایران در مسکو: انتقال گاز روسیه به ایران در آینده نزدیک امکانپذیر است
پزشکیان: همه دعوا‌ها از هوای نفس آغاز می‌شود/ خدمت به مردم وظیفه همگانی
تجدید میثاق دولت چهاردهم با آرمان‌های امام راحل
آمریکا زمانی که مایل باشد از منافقین به عنوان یک ابزار استفاده میکند
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳ شهریور
اکنون می‌توان تبیین کرد که پیمان ابراهیم چقدر برای جهان اسلام مشکل‌ساز است
عراقچی: توهم اسرائیل بزرگ تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است
وزیران خارجه ایران و مصر بر لزوم ادامه رایزنی‌ها برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند
پیام تبریک عراقچی به تیم ملی المپیاد نجوم
محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن
گفت‌وگوی تلفنی غریب‌آبادی با همتای چینی
تلاش برای خدمتگزاری شایسته مبتنی بر عهدی است که با مردم بسته‌ایم
وزیر امور خارجه وارد جده شد
مردم، خدمتگزاران کشور و رئیس‌جمهور را حمایت کنند
تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت
پزشکان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدند
وزیر امور خارجه به عربستان رفت