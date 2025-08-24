تخت روانچی درگذشت علامه بحرالعلوم را به همتای عراقی تسلیت گفت

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجید تخت روانچی در پیامی به همتای عراقی خود درگذشت علامه «محمدعلی بحر العلوم» را تسلیت گفت. در پیام تخت روانچی خطاب به محمد حسین بحر العلوم در این ارتباط آمده است:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»

برادر عزیز جناب آقای بحر العلوم، معاون محترم وزیر امور خارجه جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

با اندوه و تأثر، خبر درگذشت عالم جلیل القدر العلامة السید محمدعلی بحر العلوم (قدّس سرّه) را دریافت کردم. در این مصیبت بزرگ، تسلیت صمیمانه خود را به جنابعالی، تمامی اعضای خانواده فاضل و علم پرور بحر العلوم، طلاب، دانشجویان و همه دوستداران آن مرحوم ابلاغ می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه‌ی الهی، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل، سلامتی و طول عمر با برکت مسئلت دارم.»

بر اساس اعلام منابع خبری محمدعلی بحرالعلوم استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف شامگاه شنبه بر اثر سکته درگذشت.

سید محمدعلی بحرالعلوم از استادان برجسته حوزه علمیه نجف اشرف به شمار می‌رفت.