باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، گلخانه داران نسبت به انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور و رطوبت گلخانه ها اقدام کنند.

وی با تاکید بر تامین آب کافی و تنظیم جیره غذایی دام و طیور افزود:تولیدکنندگان تنظیم دما و رطوبت در دامداری، مرغداری و سالن های پرورش در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: کشاورزان نسبت به کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت اقدام کنند‌.

کارشناس کشاورزی با تاکید بر احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد بیان کرد: با توجه به شرایط جوی ، کشاورزان محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف انتقال دهند.

وی گفت: با توجه به افزایش دما و تنش های گرمایی، کشاورزان تنظیم دور آبیاری باغات و مزارع جهت کاهش تنش آبی در ساعات خنک روز در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

امروز برای نیمه شرقی کشور بویژه زابل وزش باد شدید و مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ می دهد‌.

طی پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.