کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان محصولات برداشت شده به انبار یا مکان‌های مسقف انتقال دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، گلخانه داران نسبت به انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور و رطوبت گلخانه ها اقدام کنند.

وی با تاکید بر تامین آب کافی و تنظیم جیره غذایی دام و طیور افزود:تولیدکنندگان تنظیم دما و رطوبت در دامداری، مرغداری و سالن های پرورش در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: کشاورزان نسبت به کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت اقدام کنند‌.

کارشناس کشاورزی با تاکید بر احتیاط در انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد بیان کرد: با توجه به شرایط جوی ، کشاورزان محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف انتقال دهند.

وی گفت: با توجه به افزایش دما و تنش های گرمایی، کشاورزان تنظیم دور آبیاری باغات و مزارع جهت کاهش تنش آبی در ساعات خنک روز در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

امروز برای نیمه شرقی کشور بویژه زابل وزش باد شدید و مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ می دهد‌.

طی  پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران ، وزش باد
