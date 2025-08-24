نقش منافقین در حمله اسرائیل به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه

پس از افشای اسناد نقش اطلاعاتی گروهک منافقین در حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کرمانشاه، مشخص شد این گروهک حتی اطلاعات لازم برای هدف قرار دادن ساختمان هلال احمر را در اختیار دشمن قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از افشای اسناد و اطلاعاتی درباره نقش اطلاعاتی گروهک منافقین در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان فارابی کرمانشاه، این گروهک به‌دلیل نگرانی از افزایش نفرت عمومی، تلاش کرد با تکذیب این اسناد از خود دفاع کند. با این حال، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که منافقین نه تنها در حمله به بیمارستان فارابی و سایر مراکز درمانی نقش داشته‌اند، بلکه اطلاعات لازم برای حمله به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه را نیز در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده بودند.

منافقین سابقه‌ای طولانی در هدف قرار دادن بیماران و مردم بی‌دفاع دارند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۶۶، پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه که مملو از مردم بی‌دفاع بود، به دلیل ارائه اطلاعات توسط منافقین به رژیم بعث، هدف حمله موشکی قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۶۷، حمله مستقیم به بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب نیز جنایتی هولناک توسط این گروهک رقم خورد.

هدف قرار دادن بیماران و مردم بی‌دفاع، اقدامی است که در تمام دنیا به‌عنوان یکی از کثیف‌ترین شیوه‌های جنگی شناخته می‌شود و نشان‌دهنده اوج رذالت است. این روش، یکی از شگرد‌های همیشگی منافقین برای هراس‌افکنی و انتقام‌گیری از مردم ایران محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه، شباهت این جنایات با اقدامات رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که در غزه به هیچ بیمار یا زخمی رحم نکرده و بیمارستان‌ها را هدف قرار داده است. اکنون در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این دو باند جنایتکار دست به دست هم داده و با حمله به مراکز درمانی، ساختمان هلال احمر و شیرخوارگاه، اوج سفاکی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: گروهک منافقین ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ماجرای نشست دشمنان ایران در یک پایتخت اروپایی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم
طی جنگ غزه؛
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
از مریم قجر عضدانلو ابریشم چی رجوی جنین سقط کن بی شرف پلید عقده ای جز این کارها عحیبه!!!
این عفریته عجوزه سفاک به بچه های خانواده ها در کمپ اشرف هم رحم نکرده و بالاجبار اونها رو از پدر و مادرشون جدا کرده و ....
بنابراین دادن گرای شیرخوارگاه آمنه یکی از رذالت های کوچیک این حقیر پست به حساب میاد....
۰
۲
پاسخ دادن
وقتی آندربرگ خواست گردن امامعلی را ناکار کند!
مزاحمت سربازان آمریکایی برای بانوان ایرانی در جریان اشغال ایران
چرا ایران توسط متفقین اشغال شد؟
عاقبت کسی که دستور حمله به حرم امام رضا را داد
«اعتماد کردن» چگونه در نوزادان شکل می‌گیرد؟
ولایتمداری به سبک شهید لاجوردی
چرا جستجو برای معنای زندگی باعث «اضطراب هدف» می‌شود؟
آخرین اخبار
چرا جستجو برای معنای زندگی باعث «اضطراب هدف» می‌شود؟
ولایتمداری به سبک شهید لاجوردی
مزاحمت سربازان آمریکایی برای بانوان ایرانی در جریان اشغال ایران
عاقبت کسی که دستور حمله به حرم امام رضا را داد
«اعتماد کردن» چگونه در نوزادان شکل می‌گیرد؟
چرا ایران توسط متفقین اشغال شد؟
وقتی آندربرگ خواست گردن امامعلی را ناکار کند!
امام رضا در صحن انقلاب، بیمار بستری می‌کند!
چه کار کنیم در پیری حسرت به دل نمانیم؟
وقتی امام رضا گنده‌لات محله را عاشق کرد
فرشچیان چگونه هنر خود را وقف امام رضا(ع) کرد؟
پرده‌ نقره‌ای برای امام رضا (ع)
چگونه فرزندخوانده بگیریم؟
روایتی از جنگ روانی دشمن در دوران امام رضا (ع)
نقش منافقین در حمله اسرائیل به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه