نقش منافقین در حمله اسرائیل به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از افشای اسناد و اطلاعاتی درباره نقش اطلاعاتی گروهک منافقین در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان فارابی کرمانشاه، این گروهک بهدلیل نگرانی از افزایش نفرت عمومی، تلاش کرد با تکذیب این اسناد از خود دفاع کند. با این حال، اطلاعات موجود نشان میدهد که منافقین نه تنها در حمله به بیمارستان فارابی و سایر مراکز درمانی نقش داشتهاند، بلکه اطلاعات لازم برای حمله به ساختمان هلال احمر و اطراف شیرخوارگاه آمنه را نیز در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده بودند.
منافقین سابقهای طولانی در هدف قرار دادن بیماران و مردم بیدفاع دارند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۶۶، پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه که مملو از مردم بیدفاع بود، به دلیل ارائه اطلاعات توسط منافقین به رژیم بعث، هدف حمله موشکی قرار گرفت. همچنین در سال ۱۳۶۷، حمله مستقیم به بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآباد غرب نیز جنایتی هولناک توسط این گروهک رقم خورد.
هدف قرار دادن بیماران و مردم بیدفاع، اقدامی است که در تمام دنیا بهعنوان یکی از کثیفترین شیوههای جنگی شناخته میشود و نشاندهنده اوج رذالت است. این روش، یکی از شگردهای همیشگی منافقین برای هراسافکنی و انتقامگیری از مردم ایران محسوب میشود.
نکته قابل توجه، شباهت این جنایات با اقدامات رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که در غزه به هیچ بیمار یا زخمی رحم نکرده و بیمارستانها را هدف قرار داده است. اکنون در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این دو باند جنایتکار دست به دست هم داده و با حمله به مراکز درمانی، ساختمان هلال احمر و شیرخوارگاه، اوج سفاکی خود را به نمایش گذاشتهاند.
منبع: تسنیم