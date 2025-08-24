جان باختن کارگر شهرداری سمنان حین انجام وظیفه

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ شامگاه یکم شهریور ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۲۳:۲۶، حادثه‌ای ناگوار در منطقه مسکن مهر سمنان، میدان بهاران، بلوار نشاط (سبحان ۳) رخ داد.

بر اساس گزارش‌ها، یک کارگر شهرداری که طبق روال همیشگی با تانکر مشغول آبیاری درختان پارک کنار ساختمان‌های نبوت در شهرک بهاران بود، به طرز دلخراشی زیر خودروی تانکر آبیاری شهرداری سمنان گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

این حادثه که فوت کارگر سازمان فضای سبز شهرداری سمنان را به دنبال داشت، بار دیگر بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کاری تأکید می‌کند.

جزئیات و علت دقیق این سانحه در دست بررسی است