باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مسکن یکی از مهمترین اقدامات در حوزه اقتصاد کشور به شمار میرود که در این راستا برای تقویت این بخش باید برنامهریزی مناسبی در دستور کار قرار گیرد.
از طرف دیگر با توجه به آنکه در اوج جابهجایی مستاجران و در فصل اجاره هستیم بنابراین برنامه ریزی برای بهبود و تقویت این بازار و همچنین بالابردن قدرت خرید متقاضیان در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.
ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری برای مستاجران کلان شهرها
یکی از مهمترین اقداماتی که پیش از این دولت برای تقویت این بازار وعده داده بود طرح مسکن استیجاری بود که در این زمینه ابتدای سال اعلام کرده بود که به زودی طرح مسکن استیجاری را برای بازار اجاره راه اندازی خواهیم کرد اما بعد از این وعده هیچ خبری از آن نشد تا اینکه هفته گذشته در نشست خبری معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبرهای جدیدی از مسکن استیجاری مطرح شد.
در همین راستا حبیباله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ایران، صحبتهایی در خصوص طرح مسکن استیجاری مطرح کرده است که میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار مسکن و دسترسی مردم به مسکن مناسب داشته باشد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه مسکن استیجاری شامل دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت است که در مجموع ٣٠ هزار مسکن در قالب این طرح در اختیار مستأجران واجد شرایط با اولویت زوج های تازه ازدواج کرده قرار میگیرد گفت: این واحدها در مناطق متوسط رو به پایین شهر واگذار خواهد شد.
او بیان کرد: منابع این طرح نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید تامین میشود. برنامهریزی شده است که از ماه آینده اجرای این طرح آغاز شود.
وی ادامه داد: در خصوص فراخوان ثبتنام متقاضیان برای این طرح نیز اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از انجام و اتمام فاز اول مطالعات طرح جامع مسکن خبر داد گفت : طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و نیازسنجیهای روز حوزه مسکن در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در دست تهیه و تدوین است.
وی درباره اثرگذاری تغییر سبک زندگی بر روی شناسایی نیاز واقعی مسکن در کشور در طرح جامع مسکن گفت: درباره طرح جامع مسکن در کمیته راهبری در حال جمع بندی هستیم.
او بیان کرد: واقعیت این است که پارامترهایی همچون میزان ازدواج، تغییر سبک زندگی و تحولات جمعیتی، پیری جمعیت، مهاجرت، طلاق و ازدواج مجدد و موضوع خانوارهای تک نفره و ... در ١٠ سال آینده بر روی شناسایی میزان نیاز واقعی مسکن اثرگذار است.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از جمع بندی نهایی، آمار مربوط به حجم نیاز به مسکن در مناطق مختلف کشور با برشهای منطقهای همراه با ذکر سایر جزییات اعلام میشود.
بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح را اثر گذار در بازار اجاره مسکن دانسته اند و اعلام میکنند که اگر این طرح به درستی اجرا شود میتواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند.
کاهش هزینههای خانوارها از طریق طرح مسکن استیجاری
در همین راستا حسین محمدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طرح مسکن استیجاری بهدنبال فراهمآوری شرایطی است که افراد و خانوارها بتوانند با هزینههای کمتر و بدون نیاز به خرید ملک، از مسکن مناسب بهرهمند شوند.
وی ادامه داد:این طرح به ویژه برای جوانان، دانشجویان و افرادی که بهدنبال جابهجایی موقت هستند، بسیار مفید است.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به دسترسپذیری بودن این طرح گفت:با کاهش هزینههای اولیه خرید مسکن، افراد بیشتری قادر خواهند بود از خدمات مسکن استفاده کنند. این امر به ویژه برای جوانان و دانشجویان اهمیت دارد.
وی ادامه داد: مسکن استیجاری به افراد این امکان را میدهد که در شهرها و مناطق مختلف زندگی کنند و در صورت نیاز به تغییر محل زندگی، به راحتی جابهجا شوند.
کاهش حبابهای قیمتی در بازار مسکن از طریق مسکن استیجاری
همچنین در این زمینه محمود احمدی یک کارشناس سیاست گذاری دیگر با اشاره به کاهش بار مالی در طرح مسکن استیجاری گفت: با استفاده از مسکن استیجاری، افراد میتوانند از فشار مالی ناشی از خرید ملک کاسته و به جای آن، هزینههای خود را برای نیازهای دیگر صرف کنند.
وی ادامه داد:با افزایش عرضه مسکن استیجاری، احتمال ایجاد حبابهای قیمتی در بازار مسکن کاهش مییابد و قیمتها به صورت منطقیتری تنظیم میشوند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به چالش های این طرح گفت :اجرای این طرح نیاز به سرمایهگذاری و تأمین مالی کافی برای اجرای این طرح وجود دارد.
وی ادامه داد: برای موفقیت طرح، نیاز به سیستمهای مدیریتی و نظارتی قوی است تا کیفیت مسکنها حفظ شود.
گفتنی است طرح مسکن استیجاری میتواند بهعنوان یک راهحل موثر برای مشکلات مسکن کشور مطرح شود، به شرطی که با برنامهریزی و مدیریتی صحیح، به مرحله اجرایی برسد. این طرح میتواند دسترسی به مسکن را برای افراد مختلف تسهیل کرده و از بار مالی ناشی از خرید ملک بکاهد.