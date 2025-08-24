باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید جلیلی در جمع فعالان سیاسی و فرهنگی استان زنجان اظهار داشت: حرکت چنین جمعی، یک حرکت نقطهای و مقطعی نیست بلکه باید حرکتی پیوسته و مستمر باشد. یکی از نشانههای چنین حرکتی، شور، شعور و امید است.
وی افزود: یکی از مهمترین چیزهایی که شور، شعور و امید را در یک جمع حفظ میکند، روایت صحیح از صحنه است. یکی از مسائلی که در طول تاریخ، مانع حرکت به سمت مسیر صحیح شده است، روایتهای غلط و نادرست بوده است. دلیل تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع «جهاد تبیین» نیز به همین دلیل است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: گاهی دشمن با روایت دروغین خود کاری میکند تا صحنهای که تماما به نفع مردم، کشور و انقلاب اسلامی است، به صحنهای بر ضد مردم و کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی است که وجوب تبیین روایت صحیح بیش از پیش مشخص میشود.
جلیلی خاطرنشان کرد: بسیاری از موقعیتها بوده است که شما در شرف پیروزی و در پشت خیمه دشمن بودید اما او با روایت دروغ و تذویر، واقعیت را به طور دیگری نشان داد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این که حضرت امام خمینی(ره) دو بار گواهی میدهند که مردم ایران از مردم زمان حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) بهتر هستند، به دلیل بصیرت و هوشیاری مردم در بزنگاههای تاریخی و اجازه ندادن به دشمن برای غالب کردن روایت غلطش بود. در این جبههی تبیین، ما نیز باید نقش خودمان را به بهترین شکل ایفا کنیم.
جلیلی تاکید کرد: امروز، شرایط جهان در یک بزنگاه تاریخی است. در یک قرن اخیر و پس از جنگ اول جهانی، دشمنان با استفاده از این بزنگاهها، مناسباتی را در منطقه ما ترتیب دادند که هنوز با گذشت صد سال، ملتهای منطقه از آن رنج میبرند.
وی گفت: اینطور نیست که در این بزنگاهها، دشمنان تسلیم خواست ملتها بشوند بلکه تلاش خود را میکنند تا بر ویرانههای نظم قدیم، نظمی جدید را برای حفظ منافع خود به وجود آورند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ملت ما با پیروزی انقلاب اسلامی و وحدت خود در ذیل سایه ولایت، حرکت جدیدی را در جهان شروع کرد و مناسبات استکباری جهان را برهم زد.
وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی که مولود نامشروع این نظم استکباری در منطقهی ما بود و هر زمان که اراده میکرد، به کشورهای منطقه تجاوز میکرد و مستکبران او را نمونه موفق دموکراسی در منطقه میدانستند، امروز در نقطهای قرار دارد که ابهت و حیثیت او و حامیانش در نزد مردم جهان از بین رفته است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: دشمن در چنین نقطهای، دچار استیصال شدهاند. جنگ 12 روزه اخیر، جنگ تمدنی اسکتبار علیه ملت ما بود و تمدن غرب با همهی ظرفیت سختافزاری و نرمافزاری خود، از حملات نظامی تا حمایت سازمانهای بینالمللی، به مصاف ملت ایران آمدند اما بعد از 12 روز، به غلط کردن افتادند.
وی تصریح کرد: امروز همه اذعان دارن که وحدت ملت ایران ذیل چتر ولایت، قدرت بزرگی را برای ما به ارمغان آورده است. علاوه بر این، خداوند فرصتهای بسیاری از جنگل و دریا تا منابع نفت و گاز و جوانان تحصیلکرده و هوشمند را در اختیار کشور ما قرار داده است. این، حق و امکان ملت ماست که با قدرت، مسیر پیشرفت را بپیماید.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: اینکه مقام معظم رهبری در پیام کتبی خود پس از جنگ اخیر فرمودند «پرشتابتر از گذشته، رو به افقهای بلند» یک تعارف نبود. الزامات و اقتضائات این مسئله در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و سایر عرصهها باید مورد توجه قرار بگیرند. ما نسبت به روایت صحیح نسبت به مسائل جهان، منطقه و داخلی مسئول هستیم.
جلیلی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم تا موفق بشود زیرا این دولت، دولتِ جمهوری اسلامی است. کمک و تقویت دولت به این است که اگر در جایی کاستی یا خطایی وجود دارد، برای برطرفکردن و تصحیح آن به دولت کمک کنیم. امروز تقویت دولت در رشد اقتصادی 8 درصد است؛ اینکه عدهای بگویند رشد بالاتر از 3.5 درصد امکان پذیر نیست، تقویت دولت نیست. دولت قوی، آن دولتی است که رشد 8 درصد را محقق کند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ما در جلسه هفته گذشته حکمت سیاسی اسلام در قرآن، در حد توان خود به موضوع ناترازی آب پرداختیم و یک ماه قبل نیز به صورت مکتوب در 12 محور راهکارهای مدیریت ناترازی آب را به رئیس جمهور ارائه دادیم.
منبع تسنیم