باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اظهار داشت: سازمان راهداری از ماه‌ها قبل برای اربعین برنامه‌ریزی کرده و آن را به پایان سفر متصل کرد.

وی ادامه داد: در اربعین امسال تمام ظرفیت اتوبوسی فعال کشور به کار گرفته شد و چیزی حدود ۷۰۰۰ اتوبوس در جابجایی زوار کمک کردند. این تعداد با یک افزایش حدود ۳ درصدی نسبت به سال قبل، قریب یک و نیم میلیون نفر را با اتوبوس جابجا کردیم.

وی اظهار کرد: از ۲۷ صفر تا امروز، که در واقع روز شهادت هست، چیزی حدود ۷۶۰۰ سرویس اتوبوسی از داخل استان خراسان رضوی و سایر نقاط کشور به مشهد اعزام شده است.

اکبری گفت: حدود ۵۸۰۰ سرویس از سایر نقاط کشور بوده و حدود ۱۸۰۰ سرویس مربوط به داخل استان است. چیزی حدود ۱۸۵ هزار نفر جابجا شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هزار دستگاه اتوبوس داخل پایانه امام رضا اکنون آماده است تا سرویس‌هایی که فروخته شده را در واقع پشتیبانی کند و زائرین را تا اواخر شب به شهرهای خودشان برگرداند.

او گفت: مقداری هم اتوبوس خارج از پایانه هماهنگ شده و دپو شده است تا در صورت ایجاد تقاضای اضافه، سرویس‌های بیشتری برای مقاصد مختلف باز کنیم.

وی ادامه داد:در سفر امسال، حدود ۶۰ ایستگاه در راه‌های کشور برای مراسم اربعین طراحی شد که هدف آن رفع خواب آلودگی رانندگان در مسیر رفت و برگشت بود. با توزیع نوشیدنی‌های گرم خوابزدا مانند چای، قهوه و نسکافه به صورت رایگان، علاوه بر توزیع بروشورهای ایمنی و انتقال پیام‌های فرهنگی برای رانندگی ایمن، خستگی رانندگان و همراهانشان کاهش داده شد.