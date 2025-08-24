عاملان درگیری مقابل یک مرکز تجاری در فسا دستگیر شدند

به گفته جانشین فرمانده انتظامی فارس، عاملان هنجارشکنی و درگیری مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یوسف ملک زاده جانشین فرمانده انتظامی استان فارس اظهار کرد: در پی انتشار ویدئویی از درگیری ۲ خانم با بانویی محجبه که به جریحه دار شدن افکار عمومی منجر شده بود، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس شهرستان فسا قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با بررسی صحنه وقوع جرم، ۲ نفر عامل درگیری شناسایی و دستگیر شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با تاکید بر حمایت فراجا از آمرین به معروف تصریح کرد: پلیس با هرگونه هنجارشکنی در فضای حقیقی و مجازی برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: عاملان درگیری ، مرکز تجاری ، برخورد با هنجارشکنان
تبادل نظر
