مهار سیلاب و ذخیره منابع آبی در فشند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی شهبازی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در گفت: از دهه ۷۰ کار ساخت سازههای گابیونی در حوزه فشند آغاز شده است.
وی افزود : هدف از اجرای این پروژهها، علاوه بر تأمین منابع آب و ذخیرهسازی سفرههای زیرزمینی، حفاظت از شهرهای پاییندست از جمله بزرگراه کرج-قزوین بوده است.
شهبازی گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر با وجود بارشهای شدید و رگباری، هیچ سیلاب مخربی که منجر به تخریب شود در پاییندست رخ نداده است.
وی افزود:ساخت این سازهها تاکنون از بروز ۳۰ هزار تن فرسایش خاک جلوگیری کرده و زمینه ذخیره بیش از ۴ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است.
کمال شایگان، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ گفت : شهرستان ساوجبلاغ دارای ۱۲ حوزه آبخیز به مساحت ۷۰ هزار هکتار است و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی صرف اقدامات آبخیزداری میشود که ۳۰ درصد آن در حوزه فشند هزینه میگردد.
وی افزود : اقداماتی شامل سازههای مکانیکی مانند گابیون و سنگملاتی و اقدامات بیولوژیکی مانند بذرپاشی و کپهکاری است و تاکنون توانسته حوزه فشند را تثبیت و به حالت پایدار برساند.