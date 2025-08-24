افتتاح ۱۲۹ پروژه کشاورزی در سمنان با اعتبار ۴۰۱۱ میلیارد ریال؛ رونق معیشت و اشتغال در انتظار کشاورزان

باشگاه خبرنگاران جوان- سیده نسترن حسن آبادی؛ محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از بهره‌برداری ۱۲۹ پروژه کشاورزی در استان به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۴ خبر داد. این پروژه‌ها با اعتبار بالغ بر ۴۰۱۱ میلیارد ریال در زمینه‌های مختلف کشاورزی شامل ۱۱۵ پروژه عمرانی و ۱۴ پروژه اقتصادی اجرا شده‌اند.

قاسمی افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان سمنان به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و در زمینه‌هایی، چون سامانه‌های نوین آبیاری، صنایع تبدیلی، توسعه باغبانی و دامپروری می‌باشند.

وی تأکید کرد که هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، ارتقای معیشت کشاورزان، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان است که می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.