باشگاه خبرنگاران جوان - در یک هفته گذشته مراتع و جنگلهای مناطق حفاظت شده و همچنین زیستگاههای ازاد ۵ شهرستان، مریوان، سرواباد، کامیاران، سقز و دهگلان طعمه حریق شد.
جنگلها و مراتع جزو با ارزشترین زیستگاههای طبیعی و مامن و جانپناه هزاران گونه گیاهی و جانوری کردستان است که با آتشسوزی مراتع نابود میشوند.
در مراتع کوهستانی گونههای زیادی از گیاهان و جانواران وجود دارد و به دلیل خاص بودن مناطق و کوهستانهای کردستان تنوع بالای انواع گیاهان خوراکی و دارویی و به طبع همزیستی گونههای جانوری، خزندگان و پرندگان خاص مرتعی متأسفانه با هر بار آتش سوزی جان هزاران گونه در خطر خواهد بود.
با گرمای هوا این آتش سوزیها افزایش بیشتری پیدا میکند هرچند گاهاً کشاورزانی با ناآگاهی بعد از اتمام برداشت محصول خود دست به آتش زدن بقایایی محصول میزنند و یا گردشگران سهوا و یا برخی افراد سود جو عمدا اقدام به آتش زدن مراتع و جنگلها دامن میزنند.
هر چند تلاش شبانه روزی محیط بانان، پرسنل ادارات محیط زیست شهرستانها، مردم و جوامع محلی و کارکنان منابع طبیعی و هلال احمر نیز در مهار آتش سوزیها اقدام کردند ولی در مدت یاد شده متاسفانه بیش از ۱۰۰ هکتار از مهمترین زیستگاههای جنگلی و مراتع طعمه حریق شده است.
با افزایش دما وکاهش میزان رطوبت زمین در فصل تابستان جنگلها و مراتع دارای پوشش گیاهی بسیار خشک هستند و پتانسیل بالایی برای آتش گرفتن دارند.
به ویژه در عرصههای طبیعی بدلیل تراکم پوشش گیاهی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست و بویژه مناطق حفاظت شده استان، رعایت موارد ایمنی در راستای پیشگیری از آتش سوزی از سوی همگان ضروری است.
پیشگیری از حریق در عرصههای ملی و طبیعی به عنوان سادهترین اقدام، نیازمند مشارکت همه مردم با هدف حفاظت از سرمایههای ملی است و در این راستا جوامع محلی، کشاورزان، گردشگران، کوهنوردان و عموم مردم از روشن کردن آتش در عرصههای طبیعی و مراتع خودداری کنند.
منبع؛ روابط عمومی محیط زیست کردستان