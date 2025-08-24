باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ اظهار داشت: این موکب به منظور خدمترسانی به زائران و ادای ارادت به ساحت مقدس امام هشتم(ع) برپا شد و طی روزهای اخیر خدمات متنوعی را به خیل عظیم مشتاقان ارائه کرد.
وی افزود: در این موکب علاوه بر توزیع حلیم در وعده صبحانه، روزانه بیش از ۱۰ هزار پرس چلوکباب کوبیده، ۱۵ هزار ساندویچ فلافل، ۱۰ هزار لیوان آبمیوه طبیعی و ۶ هزار پرس قیمه میان زائران توزیع شد. همچنین ارائه آب هندوانه خنک پیش از وعده شام و توزیع انواع شربت و خوراکیهای مختلف، شور و صفای خاصی به این فضای معنوی بخشید.
اخگرپور با تأکید بر اینکه خدمترسانی به زائران رضوی از مهمترین افتخارات شهرداری منطقه ۱۹ و هیئتهای مردمی است، خاطرنشان کرد: حضور پرشور خادمان و استقبال چشمگیر زائران، جلوهای از عشق و ارادت مردم به امام رضا(ع) را در این ایام رقم زد.
منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹