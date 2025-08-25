باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال در حالی امروز (دوشنبه) با انجام ۳ دیدار در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود که در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها شاهد بازی ال کلاسیکوی وطنی بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان خواهیم بود. همچنین ۵ دیدار باقی مانده لیگ هم روز سه شنبه برگزار می‌شود و تیم استقلال پذیرای تیم فوتبال ذوب آهن در تهران خواهد بود.

سپاهان - پرسپولیس / دوشنبه ساعت ۱۹:۳۰

تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در ال کلاسیکوی فوتبال ایران امشب در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

هر ۲ تیم در شرایطی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که تغییر و تحولات زیادی داشتند و زمان می‌برد تا بازیکنانشان به هماهنگی لازم برسند. علاوه بر این، سرمربیانشان ایرانی هستند و محرم نویدکیا و وحید هاشمیان روی نیمکت فنی سپاهان و پرسپولیس می‌نشینند و دیگر خبری از مربیان خارجی روی نیمکت این ۲ تیم نیست.

بازی‌های پرسپولیس و سپاهان همیشه حساسیت خاصی داشته و امسال هم شاهد بازی جذاب و حاشیه ساز از ۲ تیم خواهیم بود. البته محرم نویدکیا و وحید هاشمیان مربیان بدون حاشیه و آرامی هستند و شاید حضور این ۲ مربی روی نیمکت فنی از هیجان و حواشی بازی این ۲ تیم بکاهد.

تیم فوتبال پرسپولیس فصل گذشته مقابل سپاهان در ۴ بازی (۲ دیدار رفت و برگشت لیگ، سوپرجام و جام حذفی) شکست خورد و ۲ جام قهرمانی را در تقابل با حریف اصفهانی خود از دست داد و نتوانست در بین نمایندگان ایران در فوتبال باشگاهی آسیا قرار بگیرد.

هر ۲ تیم در هفته اول لیگ برتر فوتبال به نتیجه تساوی برابر رقبای خود قناعت کردند و در بازی امروز به دنبال برد هستند تا جبران مافات کنند.

تیم فوتبال سپاهان با حمایت هواداران خود می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم پرسپولیس را به دست آورد تا اولین برد خود را در فصل جاری جشن بگیرد و علاوه بر این، به پنجمین برد پیاپی خود مقابل سرخپوشان برسد.

در آن طرف، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی خانگی اش مقابل تیم فجر شهید سپاسی متوقف شد و نتوانست ۳ امتیاز این بازی را کسب کند. بازی ضعیف سرخپوشان باعث شد که هواداران شعار‌هایی علیه چند بازیکن این تیم بدهند و خواستار اخراج درویش از مدیرعاملی پرسپولیس شوند.

البته برخی از بازیکنان پرسپولیس از جمله پیام نیازمند، مرتضی پور علی گنجی، تیوی بیفوما، مجتبی فخریان و حسین ابرقویی را به علت ثبت نشدن قراردادشان در سازمان لیگ، مصدومیت و محرومیت قادر به همراهی تیم خود در بازی اول برابر تیم فجر شهید سپاسی نبودند، اما این بازیکنان در بازی امروز مشکلی برای بازی ندارند و می‌توانند کمک حال سرخپوشان باشند.

باشگاه پرسپولیس که برای آوردن "سرژ اوریه "مدافع راست ساحل عاجی مانور تبلیغاتی به راه انداختند و او را بزرگترین بازیکن خارجی در طول تاریخ لیگ ایران معرفی کردند، اما اعلام شد که این بازیکن مبتلا به هپاتیت هست و فعلا اجازه بازی کردن ندارد. البته این بازیکن همراه با سایر نفرات راهی اصفهان شده است و سرخپوشان منتظر رای کمیته انضباطی هستند که تکلیف این بازیکن را مشخص کند.

پیام نیازمند و رضا شکاری بازیکنان پرسپولیس چهره‌های ویژه این بازی هستند چرا که مقابل تیم سابق خود سپاهان بازی می‌کنند. آنها می‌خواهند توانایی و قابلیت خود را به کادر فنی سپاهان ثابت کنند.

سرژ اوریه به دلیل نامشخص بودن نوع بیماری هپاتیت خود و محمد حسین صادقی به دلیل همراهی با تیم ملی امید غایبان تیم پرسپولیس در این بازی هستند. در آن طرف، محمد کریمی، ریکاردو آلوز، علیاری و مهدی لیموچی نمی‌توانند تیم سپاهان را در بازی امروز همراهی کنند.

این ۲ تیم ۸۶ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲۸ برد سهم پرسپولیس، ۲۷ برد سهم سپاهان و ۳۱ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

به هر حال باید دید تیم سپاهان می‌تواند با بردن بازی امروز به پنجمین پیروزی متوالی اش برابر پرسپولیس دست یابد و در تعداد بردها" گلات " کند و یا اینکه تیم پرسپولیس طلسم ناکامی هایش را در بازی امروز می‌شکند.

پیکان - استقلال خوزستان / دوشنبه ساعت ۱۹:۱۵

دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان امشب ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین برگزار می‌شود.

شاگردان سعید دقیقی در بازی اول توانستند با نتیجه یک بر صفر برابر تیم ذوب آهن به برتری برسند و آنها با روحیه بالا به مصاف تیم استقلال خوزستان می‌روند. آنها به دنبال بردن دومین بازی خود هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و نشان بدهند که حریف دست و پا بسته‌ای نیستند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان در نخستین بازی خود برابر تیم شمس آذر قزوین به تساوی رضایت داد و این تیم اهوازی به علت نواقص موجود در کسب مجوز حرفه‌ای با ۳ امتیاز منفی لیگ را شروع کرده است و با یک امتیازی که در بازی اول کسب کرد با -۲ امتیاز در رتبه چهاردهم لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.

آبی پوشان اهوازی به دنبال امتیاز گرفتن از خودروسازان هستند تا با دست پر به شهر خود برگردند، اما کار سختی جلوی تیم پرانگیزه و جوان پیکان دارند.

آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد/ دوشنبه ساعت ۱۹:۱۵

تیم فوتبال آلومینیوم اراک فصل جدید را با شکست برابر تیم گل گهر در سیرجان شروع کرد و این تیم در دومین دیدار خود می‌خواهد ۳ امتیاز بازی خانگی مقابل تیم خیبر را بگیرد تا جبران مافات کند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد در نخستین بازی خود در فصل جدید برابر تیم مس رفسنجان توانست کامبک بزند و ۳ امتیاز شیرین بازی خانگی را کسب کند.

این تیم لرستانی می‌خواهد اراک را با امتیاز ترک کند تا دومین برد خود را به دست آورد و دل هوادارانش را شاد کند، اما با حریف سرسخت و جوانی مواجه است.

تقابل مجتبی حسینی و سید مهدی رحمتی مربیان پرسپولیسی و استقلالی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

برنامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال

دوشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۴

پیکان تهران - استقلال خوزستان، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه پاس قوامین تهران

آلومینیوم اراک - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه نقش جهان

سه‌شنبه - ۴ شهریور ۱۴۰۴

مس رفسنجان - تراکتور تبریز، ساعت ۱۹، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

شمس آذر قزوین - چادرملوی اردکان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فجر سپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه پارس شیراز

استقلال - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه شهدای شهر قدس

فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی، ساعت ۲۱، ورزشگاه شهدای فولاد