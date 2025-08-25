باشگاه خبرنگاران؛ طرح‌های شهرداری‌ها به ارزش ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و طرح‌های دهیاری به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه،‌ محمدجواد کولیوند استاندار و جمعی از مردم و مسوولان استان افتتاح شد.

طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان با زمینه‌سازی توسعه روستایی و شهری، نقشی مهم در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت‌مندی دارد. یکی از طرح‌های افتتاحی شهرداری‌های استان سمنان در هفته دولت ۱۴۰۴ فرهنگسرای زاوقان در سمنان است.

فرماندار سمنان گفت: فرهنگسرای زاوقان با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و با ۱۳۰ میلیارد ریال ساخته شد.

مهدی صمیمیان افزود: هدف از ساخت فرهنگسرای زاوقان افزایش فضای اجتماعی فرهنگی و گردشگری در فضاهای کم‌برخوردار است.

ایرنا