باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیم‌زاده با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم اظهار کرد: آموزش‌وپرورش از ابتدای فعالیت دولت در دو محور کلیدی «محرومیت‌زدایی از فضا‌های آموزشی» و دوم «تحول در کیفیت آموزش مدارس دولتی» حرکت کرده است.

وی ادامه داد: بیش از ۷۴۰۰ پروژه شامل بهسازی، نوسازی و احداث مدارس جدید با مشارکت مردم شناسایی و اجرا شد که بخشی از آنها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند. جایگزینی مدارس کانکسی و سنگی و رفع فرسودگی ساختمان‌ها از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است.

معاون آموزش ابتدایی به برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و افزود: برنامه ملی توانمندسازی معلمان و مدیران با هدف جایگزینی روش‌های فعال تدریس به جای حافظه‌محوری در سراسر کشور در حال اجراست. این برنامه در تیر سال گذشته در مشهد مقدس آغاز شد و اکنون در هفته دولت به‌صورت استانی دنبال می‌شود.

کاهش ۴۹ درصدی افت تحصیلی با اجرای طرح حامی

وی تأکید کرد: در راستای عدالت آموزشی نیز طرح حامی با هدف تقویت مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان دروس فارسی، ریاضی و علوم اجرا شد که منجر به کاهش ۴۹ درصدی افت تحصیلی شد همچنین ۲۸ هزار پایگاه تابستانی برای استمرار این طرح تشکیل شده است.

افزایش ۱۰ درصدی ثبت‌نام نوآموزان

حکیم‌زاده به موضوع ثبت‌نام نوآموزان پرداخت و گفت: با وجود چالش‌های ناشی از جابه‌جایی‌های جمعیتی که به دنبال حمله متجاوزانه رژیم منحوس صهیونیستی ایجاد شد، تمهیدات مدیریتی لازم اندیشیده شد و ثبت‌نام کلاس‌اولی‌ها و میان‌پایه‌ها در موعد مقرر انجام گرفت.

به گفته وی، میزان ثبت‌نام‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته و تاکنون بیش از ۹۰ درصد نوآموزان و بالای ۹۸ درصد دانش‌آموزان میان‌پایه ثبت‌نام کرده‌اند.

مدارس موظف‌اند حتی در روز اول مهر امکان ثبت‌نام بازماندگان را فراهم کنند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش بر اهتمام وزارت آموزش‌وپرورش و هم‌افزایی نهاد‌های برون‌سازمانی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل و توسعه آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان تاکید کرد.

حکیم‌زاده تأکید کرد: هیچ کودکی نباید از تحصیل بازبماند و مدارس موظف‌اند حتی در روز اول مهر نیز امکان ثبت‌نام بازماندگان را فراهم کنند.

آموزش ۳۰ هزار معلم در حوزه سواد دیجیتال و برنامه‌نویسی

وی به نقش فناوری در ارتقای کیفیت یادگیری پرداخت و اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی توانمندسازی معلمان، استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در فرآیند‌های یاددهی-یادگیری است. سال گذشته ۳۰ هزار معلم و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در حوزه سواد دیجیتال و برنامه‌نویسی آموزش دیدند.

حکیم‌زاده اضافه کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت علمی ریاست جمهوری برای توانمندسازی ۱۰۰ هزار معلم در سال اول منعقد شده است.

منبع: آموزش و پرورش