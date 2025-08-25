فرماندار دورود گفت: باوجود خشکسالی امسال و تذکر‌های پی در پی در عدم کشت محصولات آبدوست، بیش از ۴ هزار و پانصد هکتار از اراضی دورود به کشت برنج اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بیرانوند فرماندار دورود امروز در جمع خبرنگاران گفت: ۴ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود و از مسئولین جهاد کشاورزی توقع می‌رود که نظارت بیشتری داشته باشند.

وی گفت: باوجود خشکسالی امسال و تذکر‌های پی در پی در عدم کشت محصولات آبدوست، بیش از ۴۷۵۰ هکتار از اراضی دورود به کشت برنج اختصاص یافته است.

فرماندار دورود تأکید کرد: مانند بسیاری از کشور‌ها محصولات آبدوست بهتر است وارد شوند.
وی توصیه کرد: کشاورزان آموزش‌های لازم در نحوه کشت‌های نوین را یادگرفته و از کشت محصولات آب‌دوست جلوگیری کنند.

استان لرستان با وجود منابع آبی سطحی و رودخانه‌های متعدد، در سال‌های اخیر با مشکل جدی خشکسالی و کاهش بارش مواجه شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، کشت برنج در برخی مناطق این استان است.

برنج، گیاهی آب‌بر است و برای تولید هر کیلو برنج حدود ۳ تا ۵ هزار لیتر آب نیاز دارد. این میزان مصرف در شرایطی که بارندگی‌ها کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی به‌شدت افت کرده است، فشار مضاعفی بر منابع آبی لرستان وارد می‌کند. در برخی شهرستان‌های استان، کشاورزان به دلیل عادت دیرینه و سود اقتصادی بالاتر، همچنان به کشت برنج روی می‌آورند، در حالی که کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند بحران آب را تشدید کند.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که کشت برنج در لرستان تنها یک جنبه منفی ندارد. این محصول بخشی از سبد غذایی و اقتصادی خانوار‌های روستایی را تشکیل می‌دهد و رها کردن کامل آن می‌تواند مشکلات معیشتی ایجاد کند.

