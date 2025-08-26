باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۶۲۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۵۶ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۸۶ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته روند پرداخت مطالبات مناسب است.

هاشمی ادامه داد: گندمکارانی که تا اول مرداد گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید دادند، ۷۵ درصد مطالبات را دریافت کردند و کشاورزانی که تا اول شهریور گندم را تحویل مراکز خرید دادند، ۵۰ درصد پول گندم را دریافت کردند. ضمن آنکه برخی کشاورزان ۱۰۰ درصد بهای گندم تولیدی را دریافت کردند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد‌.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تا اواخر شهریور ادامه دارد، گفت: برآوردها حاکی از آن است که روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزارتن گندم خریداری شود.

هاشمی با اشاره به آغاز کشت گندم از اواسط شهریور تصریح کرد: با توجه به آغاز کشت گندم از ۱۵ تا ۲۰ شهریور در استان های سردسیر و شمال غرب انتظار می رود که نهاده های مورد نیاز از جمله بذر و کود مورد نیاز تامین شود.