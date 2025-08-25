باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی ضمن عرض خوشامدگویی به خانواده شهدا، درباره ایستادگی خانواده شهدا با وجود از دست دادن عزیزانشان، گفت: به ساختمان شیشهای و مامن و محل کار فرزندانتان در سازمان صداوسیما خوش آمدید. فرزندان شما در رسانه ملی به تبعیت از شما ایثار و مقاومت را یاد گرفتند و به دنیا نشان دادند. به این ساختمان شیشهای که نگاه میکنیم، یاد رجزخوانی میافتیم که با فریاد الله اکبر گفت: مردم شریف ایران! صدایی که شنیدهاید، صدای متجاوز به حق و حقیقت است؛ صدای متجاوز به خاک عزیزمان است.
جبلی ادامه داد: خانم حسینیان، مجری قهرمان رادیو، با افتخار و علم و یقین به اینکه در لحظه اجرای برنامه زنده به شهادت خواهند رسید، با افتخار مشت کرد و گفت: شهادتمان مبارک. اگر غیرت، تعصب، مقاومت و ایستادگی دیدهاید، بهخاطر این است که از شما پدران و مادران و از ملت غیور ایران و قهرمانساز یاد گرفتهاند.
وی افزود: یک مژده امیدوارکننده به همه ما؛ خداوند در سوره آل عمران، در آیه ۱۶۹ این مژده را به ما و شما داد. شهدا خوشحال و شادماناند از آنچه که خداوند نعمت شهادت را به آنها عطا فرموده است. شهدا به درگاه خداوند عرضه میکنند و میگویند: خدایا! به ما بشارت بده، که کسانی که با ما بودند، چه زمانی به ما ملحق میشوند. شهدا چشم انتظار ما هستند و با اشتیاق به مسیری که طی کردند، نگاه میکنند و میگویند: خدایا مژده بده، بازماندگان و پیروان راهمان چه زمانی به ما ملحق میشوند. شهدا به خداوند عرض میکنند که این پیاممان را به دیگران برسانید، نترسید! هیچ ترس و عذری نداشته باشید.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه انشاءالله خداوند به همه ما توفیق ادامه راه شهدا را عنایت کند، توضیح داد: در برنامه «لالهخیز» در محضر ۶۰ خانواده قهرمانی بودیم، که نماد مردم غیور و سرافراز ایران و نماد خانوادههای بیش از ۱۰۰۰ شهید مظلوم دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند. از طرفی، ساختمان شیشهای نماد رسانه مقاوم و پایدار در برابر دشمن است؛ رسانهای که زیر موشکباران دشمن، رسالت خود را فراموش نکرد، بلکه مجریان و عوامل قهرمان، دشمن را به ذلّت وادار کردند. به این ساختمان نگاه کنید، حداقل ۱۱ موشک به ساختمان شیشهای اصابت کرده است. به ستونهای این ساختمان ترکش خورده است. اگرچه تمام شیشهها فرو ریخته و هیچ چیز سالمی باقی نمانده است، اما سرپا است و استوار ایستاده و فرو نریخته است. این ساختمان نماد شما است. شما زخم خوردید، عزیزانتان را از دست دادید، اما سرپا ایستادید و به دنیا درس دادید.