با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ و بر اساس همین تمدید، مهلت بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نیز سه ماه دیگر تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره مهلت اظهارنامه مالیاتی گفت: همانطور که در اطلاع‌رسانی‌های ایام گذشته صورت گرفت، مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی که با کسب اجازه یکی از مراجع قانونی است، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شد و هرکدام از مؤدیان می‌توانند تا این مهلت، به ارسال اظهارنامه‌های خود اقدام کنند. هرچند توصیه ما این است که این ارسال و تسلیم اظهارنامه به روز‌های آخر موکول نشود و هرچه سریع‌تر نسبت به این مهم اقدام شود.

وی ادامه داد: اگر تا این زمان ارسال صورت نگیرد، مشمول جرایم مالیات ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای اظهارنامه عملکرد (بیش از ۱۰ درصد جریمه برای اشخاص حقیقی و ۳۰ درصد برای اشخاص حقوقی) خواهد شد که قانونگذار تعیین کرده است.

موحدی درباره مهلت بارگذاری گزارش‌های حسابرسی از سوی شرکت‌ها عنوان کرد: مهلت بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده که موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است و شامل برخی از شرکت‌هایی می‌شود که آن شرکت‌ها بنا بر مقرره‌های قانونی از آن اطلاع دارند، تکلیف بر این است که همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه، به بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی خودشان اقدام کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به تمدید مهلتی که طبق قانون تا سی و یکم تیرماه هر سال برای تسلیم اظهارنامه در نظر گرفته شده و با توجه به مسائلی که امسال وجود داشت و این مهلت تا سی و یکم شهریورماه تمدید شد، به استناد و اتکا به این تمدید، بارگذاری صورت‌های مالی حسابرسی‌شده موضوع ماده ۲۷۲ هم سه ماه تمدید خواهد شد و تا انتهای آذرماه سال ۱۴۰۴ فرصت بارگذاری در سامانه را خواهیم داشت.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

