برادرزاده استاد فرشچیان در آیین بزرگداشت هنرمند کشورمان، بر پایبندی استاد فرشچیان به هویت ایرانی و مردمی‌اش تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در آیین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، محمدرضا فرشچیان، برادرزاده این هنرمند برجسته، از علاقه و پایبندی استاد به ایران سخن گفت.

وی با اشاره به ۴۵ سال زندگی استاد در آمریکا بیان کرد: دوستان گفتند استاد ایرانی بود. من می‌خواهم بگویم استاد انسان و ایرانی بود. استاد ۴۵ سال در آمریکا زندگی کرد، ولی پاسپورت آمریکایی نگرفت. فقط یک پاسپورت داشت، که آن پاسپورت ایرانی خودش بود. بار‌ها به او پیشنهاد می‌شد که برای تسهیل سفر‌های بین‌المللی پاسپورت دوم بگیرد، اما می‌گفت: من ایرانی‌ام، یک پاسپورت دارم و باید با همین پاسپورت سفر کنم.

او همچنین به لحظه‌های پس از درگذشت استاد اشاره کرد و افزود: روزی که ما در حال انتقال پیکر مبارک استاد بودیم، همه به دنبال پاسپورت دیگری می‌گشتند. اما در کنار پیکر ایشان فقط پاسپورت و شناسنامه ایران بود. در کل، دل استاد برای ایران می‌تپید و روحش برای مردم ایران قلم می‌زد.

برچسب ها: استاد فرشچیان ، نگارگری ، تالار وحدت
خبرهای مرتبط
پزشکیان:
فرشچیان رفت، اما مکتب نگارگری او زنده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
استاد فرشچیان عاشق ایران بود
راز موفقیت تابلوی «عصر عاشورا» استاد فرشچیان چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«الگوریتم» یکی از بزرگترین مجموعه‌های پلیسی تلویزیون است
جبلی: ساختمان شیشه‌ای نماد شهداست
تیزر مستند تلویزیونی «آیت‌الله»
ماجرای معدوم سازی کتاب‌های شیعی توسط صهیونیست‌ها + فیلم
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت «مهرداد فلاحتگر» بازیگر سینما و تلویزیون
«لاله‌خیز»؛ روایتی از شهدا در قاب صداوسیما
ویژه برنامه‌های شبکه نسیم در ماه ربیع‌الاول + فیلم
۱۵ هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های مقاومت نشستند
عشق به اهل بیت (ع) در خانواده‌های فلسطینی + فیلم
شبکه نمایش با «مستاجر» خاطرات سینما را زنده می‌کند
آخرین اخبار
فرشچیان ۴۵ سال در آمریکا زندگی کرد، ولی فقط پاسپورت ایرانی داشت
آیین نکوداشت استاد فرشچیان تحت عنوان «نگارگر آسمان خیال» برگزار شد
تقدیر و تجلیل از ایرج راد در رونمایی از مستند «نقش‌های آقای راد»
عشق به اهل بیت (ع) در خانواده‌های فلسطینی + فیلم
جبلی: ساختمان شیشه‌ای نماد شهداست
تیزر مستند تلویزیونی «آیت‌الله»
«لاله‌خیز»؛ روایتی از شهدا در قاب صداوسیما
پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت «مهرداد فلاحتگر» بازیگر سینما و تلویزیون
ماجرای معدوم سازی کتاب‌های شیعی توسط صهیونیست‌ها + فیلم
ویژه برنامه‌های شبکه نسیم در ماه ربیع‌الاول + فیلم
شبکه نمایش با «مستاجر» خاطرات سینما را زنده می‌کند
اولین هفته جشنواره ربیع شبکه‌های تهران و افق
سینمایی «زندانی» در شبکه چهار
شبکه نمایش با «مستاجر» خاطرات سینما را زنده می‌کند
۱۵ هزار مخاطب به تماشای فیلم‌های مقاومت نشستند
فیلم ماندگار، نیاز به پژوهش میدانی و کتابخوانی دارد/ پژوهش میدانی و کتابخوانی نیاز تولید یک اثر ماندگار است
«الگوریتم» یکی از بزرگترین مجموعه‌های پلیسی تلویزیون است
رضوان صادق‌زاده: جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان مهمترین جشنواره هنری ایران است
نکوداشت مفاخر ميراث فرهنگی باید به جریانی مداوم تبدیل شود
تیزر مسابقه هیجان انگیز همبازی باش
تیزر مسابقه ادبی «قند پهلو»
آیین رونمایی از تمبر طلا و نقره غلامرضا تختی در خانه هنرمندان
بررسی طرح‌ها و فیلمنامه‌های «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»
بازدید از موزه‌ها برای خانواده‌های پرجمعیت و بانوان باردار رایگان شد
«باسکار خوش شانس» به شبکه سه می‌آید
سریال «بادار»؛ روایتی از ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان/ پخش سریال از امشب
پخش سریال «نون خ» امشب در شبکه آی‌فیلم
برنامه صبحگاهی شبکه دو با المیرا شریفی‌مقدم برگشت
ماه ربیع‌الاول؛ پل میان ماتم و جشن در آداب و رسوم ایرانی