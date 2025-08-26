فرشچیان ۴۵ سال در آمریکا زندگی کرد، ولی فقط پاسپورت ایرانی داشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در آیین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، محمدرضا فرشچیان، برادرزاده این هنرمند برجسته، از علاقه و پایبندی استاد به ایران سخن گفت.

وی با اشاره به ۴۵ سال زندگی استاد در آمریکا بیان کرد: دوستان گفتند استاد ایرانی بود. من می‌خواهم بگویم استاد انسان و ایرانی بود. استاد ۴۵ سال در آمریکا زندگی کرد، ولی پاسپورت آمریکایی نگرفت. فقط یک پاسپورت داشت، که آن پاسپورت ایرانی خودش بود. بار‌ها به او پیشنهاد می‌شد که برای تسهیل سفر‌های بین‌المللی پاسپورت دوم بگیرد، اما می‌گفت: من ایرانی‌ام، یک پاسپورت دارم و باید با همین پاسپورت سفر کنم.

او همچنین به لحظه‌های پس از درگذشت استاد اشاره کرد و افزود: روزی که ما در حال انتقال پیکر مبارک استاد بودیم، همه به دنبال پاسپورت دیگری می‌گشتند. اما در کنار پیکر ایشان فقط پاسپورت و شناسنامه ایران بود. در کل، دل استاد برای ایران می‌تپید و روحش برای مردم ایران قلم می‌زد.