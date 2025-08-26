مانع تراشی آمریکا برای تعامل دهلی با کابل؛ سفر متقی به هند لغو شد

منابع خبری گزارش دادند که سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دهلی‌نو لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- یک منبع دیپلماتیک گفته که دهلی‌نو از متقی برای سفر رسمی به هند دعوت کرده و قرار بود این سفر از ۲۷ تا ۲۹ آگوست انجام شود.

بر بنیاد گزارش منابع، این سفر در حالی لغو شده که بخش تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گفته هند درخواست خود برای معافیت امیرخان متقی، جهت سفر به دهلی را پس گرفته است.

هند پیشتر برای دریافت مجوز این سفر، از کمیته تحریم‌های سازمان ملل درخواست کرده بود.

تاکنون دلیل عقب‌نشینی هند از این درخواست مشخص نیست. اما، پیش از این، سفر از قبل برنامه‌ریزی شده متقی به اسلام‌آباد، به دلیل فشارهای آمریکا صورت نگرفت.

احتمال می‌رود، آمریکا با این سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز مخالفت کرده باشد و هند مجبور شده که درخواست خود را پس بگیرد.

نام امیرخان متقی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ قرار دارد؛ فهرستی که شامل ممنوعیت سفر او نیز می‌شود.

بر اساس قوانین سازمان ملل، اعضای این فهرست تنها در شرایط خاص، مانند نشست‌های رسمی، مذاکرات صلح یا درمان فوری، و با تایید کمیته تحریم‌ها می‌توانند مجوز سفر دریافت کنند.

برچسب ها: امیرخان متقی ، تعامل با طالبان ، هند
